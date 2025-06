Lettori di fumetti, l'occasione è ghiotta! Feltrinelli Comics lancia una promozione imperdibile che vi farà risparmiare il 20% su tutta la collana dedicata alla Nona Arte. Dal 3 giugno al 3 luglio, potrete acquistare con lo sconto fumetti e graphic novel firmati da maestri italiani come Milo Manara e Leo Ortolani, insieme a tanti autori di fama internazionale. Un mese intero per arricchire la vostra collezione con opere di qualità a prezzi vantaggiosi!

Vedi offerte Feltrinelli Comics

Offerte Feltrinelli Comics, perché approfittarne?

I Feltrinelli Comics con sconto del 20% rappresentano un'occasione imperdibile per gli appassionati della Nona Arte che desiderano arricchire la propria collezione con opere di qualità. Questa promozione non è solo un'occasione per i lettori di lunga data, ma anche una porta d’ingresso ideale per chi vuole scoprire il mondo dei fumetti e delle graphic novel. Dai racconti autobiografici alle avventure surreali, dalle cronache sociali ai romanzi disegnati: ogni volume è un viaggio unico.

La selezione è particolarmente consigliata ai lettori che cercano contenuti di valore artistico e narrativo. I fumetti della collana Feltrinelli Comics soddisfano perfettamente le esigenze di chi desidera storie profonde, stili grafici ricercati e tematiche contemporanee attraverso il linguaggio del fumetto. Feltrinelli Comics è molto più di una semplice etichetta: è un vero e proprio spazio creativo dove si incontrano le firme più prestigiose del fumetto contemporaneo.

Se ami il graphic novel come forma di racconto potente e immediato, o se vuoi semplicemente lasciarti sorprendere da nuove voci e stili visivi, non lasciarti sfuggire questo mese speciale. Con Feltrinelli Comics, ogni lettura è un’esperienza che va oltre la carta. Segna la data: hai tempo fino al 3 luglio per fare il pieno di emozioni, colori e storie... con uno sconto del 20%!

Vedi offerte Feltrinelli Comics