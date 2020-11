Offerte videogiochi fino a fine anno grazie a Gaming Authentically eBay

Il noto portale eBay ha lanciato la promozione “Gaming Authentically“, che propone un vasto assortimento di videogiochi e console a prezzi vantaggiosi.

Tra questi, sicuramente non potevamo non citare il recentissimo FIFA 21, videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021, è disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dallo scorso 9 ottobre. L’edizione di quest’anno del leggendario titolo calcistico è commercializzata con vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo.

Il ritmo più veloce rispetto a FIFA 20, oltre che tangibilmente se confrontato alla concorrenza, comporta un ritorno massiccio dell’effetto flipper, per cui il giocatore si ritrova praticamente senza soluzione di continuità ad essere sempre in attacco o in una difesa disperata. Questo è un gioco di duelli, in cui, mancando totalmente un filtro del centrocampo e ritrovandosi continuamente a produrre o subire contropiedi, l’esito di un’azione da gol viene determinato più da un uno contro uno che da uno sforzo corale.

Piuttosto interessante anche la PS4 Pro è la versione più potente della console più popolare dell’attuale generazione e consente di giocare ai titoli più importanti ed alle esclusive Playstation nello splendore dei 4K e riprodurre numerosi contenuti in streaming tramite app come Netflix, Prime Video, Infinity ed altri ancora. La potenza extra di PS4 Pro consente di ottenere frame rate e dettagli grafici migliori rispetto a PS4 base.

Infatti, PS4 Pro integra una GPU potente il doppio rispetto a quella della PS4 standard, permettendovi di godere di un’incredibile nitidezza delle immagini, di un’azione di gioco più fluida e di tempi di caricamenti più brevi nei giochi ottimizzati per PS4 Pro. Con una TV HDR, inoltre, i titoli per PS4 compatibili sono visualizzati con una gamma di colori che si avvicina allo spettro cromatico completo visibile dall’occhio umano, per immagini nitide e con dettagli realistici.

