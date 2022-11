Offerte Single’s Day MediaWorld: 22% di sconto su tutto solo online!

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato un’imperdibile promozione in occasione del Single’s Day, che vi permetterà di avere il 22% di sconto su tutto solo online. Questa iniziativa sarà valida solo per oggi; quindi, vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Il prezzo on-line è già scontato ad eccezione dei prodotti a marchio Dyson, Miele e Smeg Piccolo Elettrodomestico, il cui sconto sarà applicato a carrello. Esclusioni della promozione SINGLE’S DAY: tutti i prodotti che partecipano alle promozioni “Black Friday “, “Il meglio degli Accessori”, “Rimaniamo Connessi”,“Realme Days”,“Solo per Oggi”; tutte le Console, tutti i Tablet Samsung S8, S8+ S8 Ultra (S8 Family in promo bundle con le rispettive cover), Apple Pencil, tutti i componenti PC (si precisa che Hard Disk ed SSD interni partecipano alla promozione), tutti i prodotti Entertainment Cards, tutti i servizi, tutte le prevendite.

La celebrazione del “giorno dei single”, più noto come Single’s Day, è iniziata come una festa molto popolare tra i giovani cinesi per festeggiare il loro orgoglio di essere single. Anche la data scelta per questa festività, l’11 novembre, cioè l’11/11, rispecchia appiano tale idea, dato che la cifra “1” indica, appunto, una sola persona. Nonostante sia una festa dedicata ai single, nel corso del tempo questa data è stata scelta da numerose coppie proprio per sposarsi.

Tuttavia, durante gli ultimi anni, il Single’s Day è diventato una sorta di Black Friday anticipato e, partendo da alcune grosse compagnie asiatiche come AliBaba, tantissimi negozi hanno iniziato a lanciare un numero elevatissimo di offerte proprio per l’occasione.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tantissimi prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, a cui potete accedere direttamente dal link sottostante.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.