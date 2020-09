Offerte eBay: tanti sconti su abbigliamento e sneakers

Il cambio di stagione vuol dire approfittare di un gran numero di offerte speciali, anche su un sito di aste online tremendamente conveniente come eBay. Ecco perché quest’oggi abbiamo deciso di proporvi una serie di sconti su un gran numero di sneakers e capi di abbigliamento, proposti a prezzi davvero molto bassi e convenienti. Marche come Adidas, Diadora e Kappa, per una valanga di stili e di colori differenti, per tutti i gusti (sia per uomo che per donna, ovviamente). Ricordiamo anche che tutti gli oggetti messi in vendita sono nuovi sigillati e fanno riferimento a inserzioni da parte di venditori super affidabili e con feedback positivi, acquistabili grazie all’opzione del “compralo subito” (senza quindi dovere aspettare obbligatoriamente la fine dell’asta dopo svariati giorni).

Partiamo con le bellissime Scarpe Sneaker Uomo DIADORA offerte in varie colorazioni a soli 29,99€ contro i 59,99€ del prezzo di listino (parliamo quindi del 50% di sconto reale). Passiamo poi alle altrettanto comode scarpe sportive Kappa sia da uomo che da donna, proposte al costo di 14,99€ contro i 49,00€ del costo originale (ossia il 69% di sconto), per poi arrivare alle Diadora Sneakers SIMPLE RUN per uomo a soli 33,99€ contro i 55,00€ del costo base (per il 38% di sconto).

Passiamo poi alla felpa Diadora SWEATSHIRT CREW per uomo proposta al prezzo di soli 33,99€, contro i 50,00€ del costo base (ossia il 32% di sconto), arrivando poi alla bellissima Felpa Uomo DIADORA con Cappuccio a soli 44,99€ contro gli 89,99€ del prezzo base (50% di sconto).

Le offerte speciali continuano con le Scarpe Converse Chuck Taylor All Star proposte a 43,90€ contro i 55,00€ del prezzo di listino (20% di sconto), per poi proseguire con le Adidas Originals – FOREST GROVE al prezzo di 49,99€ contro gli 80,00€ del costo originale (vale a dire il 38% di sconto). Imperdibili anche le sportive Adidas – CORE ARCHIVO a 39,99€ contro i 60,00€ base (per il 33% di sconto) e gli stivali da donna anfibi stringati con cinturini a soli 39,90€ contro i 54,90€ del prezzo di listino originale (per un 27% di sconto reale).

Sconti su sneakers e abbigliamento