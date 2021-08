Offerte di settembre Amazon: set LEGO a prezzi da Black Friday!

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di set LEGO Friends, Classic e altro ancora.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il set LEGO NINJAGO Dragone della Giungla, che attualmente potete portarvi a casa a soli 27,69€, rispetto ai 39,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 12,30€.

Composto da 506 pezzi, il set LEGO NINJAGO Dragone della Giungla include quattro minifigure (Lloyd dell’isola, Zane dell’isola, Puol-Erik e Thunder Keeper), tutti equipaggiati con potenti armi così da mettere in scena scontri avvincenti.

Il set LEGO NINJAGO Dragone della Giungla permette di realizzare uno spettacolare dragone snodabile con ali. zampe e coda estremamente flessibili, oltre a possedere una mascella che si apre e si chiude e una sella rimovibile per permettere al vostro eroe di cavalcarlo durante le battaglie. Il dragone misura 15 cm in altezza, 30 cm in lunghezza e 17 cm di larghezza ed è perfetto anche per essere esposto all’interno della vostra camera.

Il set LEGO NINJAGO Dragone della Giungla include anche una tavola da surf con vela e una funzione di tiro per aggiungere ancora più opzione alle vostre scorribande.

