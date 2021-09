Offerte di settembre Amazon: giochi Nintendo Switch in forte sconto

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di videogiochi per Nintendo Switch.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetti agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 16%.

Si tratta di una versione migliorata di Super Mario 3D World, pubblicato in origine per Wii U, giocabile in coop sia online sia in multiplayer locale e offre un’ampia varietà di fantasiosi livelli.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,3, abbiamo affermato che «se Super Mario 3D World è ancora oggi una lectio magistralis sui platform, Bowser’s Fury è l’equivalente di una tesi sperimentale sulle future derive open world del franchise. Come ogni esperimento tante cose funzionano, alcune sono da perfezionare, ma c’è un’esperienza di base che ci ha convinto in pieno.»

Piuttosto interessante anche lo sconto applicato a Mario Kart 8 Deluxe, proposto anch’esso a 49,99€. Mario Kart 8 Deluxe, uscito originariamente su Nintendo Wii U, rappresenta un sempreverde di Nintendo Switch. Il roster dei personaggi selezionabili spazia dal mondo di Mario a quello di The Legend of Zelda, mettendovi alla guida di kart per affrontare sfide su tracciati fuori di testa.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

