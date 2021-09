Offerte di settembre Amazon: giochi da tavolo Hasbro a prezzi imperdibili

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di giochi da tavolo Hasbro.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi il gioco in scatola ispirato alla serie TV The Mandalorian, trasmessa in esclusiva su Disney+, che oggi potete portarvi a casa a soli 34,99€, rispetto gli usuali 54,99€ di listino, per un risparmio reale di 20€.

In Monopoly – Star Wars: The Mandalorian, i giocatori potranno giocare dei panni di uno dei loro personaggi preferiti della serie TV, come lo stesso Mandalorian, Cara Dune, IG-11 o Kuill, ognuno con un’abilità speciale indicata nella propria carta.

In Monopoly – Star Wars: The Mandalorian troverete inoltre le pedine dello Stormtrooper con inceneritore, del Death Tropper e del temibile Moff Gideon, le quali possono cambiare strategia o guidare le battaglie.

In Monopoly – Star Wars: The Mandalorian, quando un giocatore supera o giunge alla casella di The Child (conosciuto anche come Baby Yoda), può prendere la sua pedina e usare, oltre alle abilità del proprio personaggio, anche quelle di The Child.

