Offerte di primavera Amazon: sconti imperdibili sui giochi da tavolo Ravensburger

Come vi abbiamo riferito recentemente, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 31 marzo, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i vari articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, sono presenti anche diversi giochi da tavolo Ravensburger che, come di consueto, abbiamo analizzato e selezionato così da puntare immediatamente agli affari migliori.

Tra i vari prodotti che trovate a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare Disney Villainous, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto ai 59,99€ di listino, per un risparmio reale di 20€. Gioco da tavolo pensato per 2-6 giocatori con un’età a partire da 10 anni, Disney Villainous ha protagonisti sei famosi Cattivi Disney (Capitan Uncino, Ursula, Principe Giovanni, Jafar, Malefica e la Regina di Cuori), ognuno con un malvagio obiettivo da raggiungere e diversi eroi da distruggere, tra cui Ariel, Peter Pan, Aladdin e tanti altri.

Disney Villainous offre un design accattivante a livello di illustrazioni delle carte e plance e le sue dinamiche di gioco si adattano facilmente a diverse categorie di giocatori, dai principianti agli esperti. La durata media di una partita varia dai 60 ai 120 minuti, a seconda del numero di giocatori, dimostrandosi perfetto per trascorrere una piacevolmente una serata con gli amici e parenti. Segnaliamo che in offerta trovate anche l’espansione Evil Comes Prepares, proposta a 31,99€, rispetto ai 49,99€ di listino.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su giochi da tavolo Ravensburger tra le offerte di primavera di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

