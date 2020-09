Offerte del giorno eBay: Smart TV Philips da 58″ a meno di 400 euro, monitor e smartwatch a prezzo scontato!

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV 4K, monitor e smartwatch.

Partiamo con la splendida TV LED Philips 58PUS7505 da 58″. equipaggiata con il potente processore Philips P5 la televisione è in grado di offrire immagini brillanti, dettagli profondi, colori vivaci e toni della pelle naturali. La TV è compatibile con tutti i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno ed i colori saranno più realistici. Il dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Saphi che offre un accesso rapido alle app più popolari, tra cui YouTube, Netflix e tante altre. Solitamente la TV LED Philips 58PUS7505 viene proposta a 579€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 399€, con uno sconto del 31%.

Se state cercando un monitor da gaming ad alto refresh rate, l’AOC 24G2U potrebbe fare al caso vostro. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz, tempo di risposta MPRT di 1 ms e supporto per FreeSync, l’AOC 24G2U fornirà sempre un’immagine fluida e prima di tearing. Il suo pannello IPS da 23,8″ con risoluzione Full HD assicura una resa cromatica fedele. Un tempo di risposta dei pixel di 1 ms è sinonimo di velocità senza strisciate sullo schermo, per un’esperienza di gioco migliorata. Le azioni in rapido movimento e le transizioni cromatiche drastiche saranno rese senza intoppi e senza i fastidiosi effetti di ghosting. Solitamente il monitor AOC 24G2U viene venduto a 229,98€, ma oggi potete acquistarlo a soli 169,99€, risparmiando 59,99€.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV 4K, monitor e smartwatch

