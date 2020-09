Offerte del giorno Amazon: smart TV, cuffie ed accessori a prezzi scontati!

Anche oggi, lunedì 14 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative al mondo delle Smart TV, cuffie ed accessori, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Il pezzo forte è dato dalla Smart TV QLED Samsung QE43Q64TAUXZT da 43″, dispositivo che fa parte delle line up di quest’anno della compagnia. Grazie all’impiego della tecnologia Quantum Dot offre il 100% di volume colore, mentre Quantum HDR garantisce contrasti più profondi ed una maggiore luminosità, rivelando anche i dettagli nascosti delle zone più scure/luminose. La mappatura dei toni dinamica di HDR 10+ consente di regolare colori e contrasto di ogni singola scena. Tutte le regolazioni vengono effettuate dal processore Quantum Lite ed il design Boundless su tre lati, elegante e raffinato, vi porterà dritti nel cuore della scena. Lo Smart TV QLED Samsung QE43Q64TAUXZT da 43″ solitamente viene proposto a 699€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 549€, risparmiando ben 150€.

Se state invece cercando un buon paio di auricolari Bluetooth per ascoltare la musica durante le sessioni di allenamento, attualmente trovate le Soundcore Anker Spirit DOT2 a prezzo scontato. I dispositivi offrono bassi potenti grazie alla tecnologia esclusiva BassUp che utilizza un algoritmo per analizzare ed intensificare i bassi in tempo reale, mentre, oltre all’impermeabilità classificata IPX7, le Spirit DOT 2 vantano anche la tecnologia SweatGuard che protegge gli auricolari con un avanzato processo di sigillatura che impedisce anche al vapore del sudore di penetrare nella custodia. Infine, utilizzare le Soundcore Anker Spirit DOT2 è davvero pratico e veloce, grazie ai controlli touch integrati che consentono di rispondere comodamente alle chiamate, riprodurre e mettere in pausa la musica e passare tra un brano e l’altro.

