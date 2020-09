Offerte del giorno Amazon: sconti su auricolari, cuffie ed accessori smart home

Anche oggi, mercoledì 22 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ad auricolari, cuffie ed accessori smart home che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con gli auricolari umi By Amazon con driver quad, dispositivi equipaggiati con driver in grafene che rendono il suono cristallino e perfetto e sono 100 volte più resistenti dell’acciaio ed il 35% più leggeri rispetto ai driver con diaframmi tradizionali. Ogni auricolare è dotato di speaker dinamici HD HiFi doppi da 6 mm e subwoofer stereo da 8mm per darvi un suono dai bassi profondi. La sua tecnologia di divisione delle frequenze audio invia i suoni a bassa frequenza agli altoparlanti da 8 mm e i suoni ad alta frequenza agli altoparlanti da 6 mm per fornire una qualità sonora eccezionale. La superficie lavorata, il design in-ear invisibile, i copri auricolare morbidi e la tecnologia True Wireless rendono questi auricolari belli, pratici e di alta qualità. I due auricolari possono essere usati da soli o in modalità multicanale, e ogni auricolare può essere collegato in modo indipendente. Sarà come avere due cuffiette indipendenti. Solitamente gli auricolari umi By Amazon con driver quad vengono venduti a 39,99€, ma oggi potrete portarveli a casa a soli 24,74€, con il 38% di sconto.

Passiamo alla lampadina intelligente WiFi Bakibo, dotato della più recente tecnologia di illuminazione a LED e che offre una luminosità equivalente a 90W delle tradizionali lampadine a incandescenza, consentendo di risparmiare fino all’85% di energia. Sarà possibile dare sfogo alla vostra fantasia e creare effetti di luce preferiti con 16 milioni di colori, cambiando istantaneamente l’aspetto e l’atmosfera della stanza. Sia che siate a casa o fuori, potrete controllarne a distanza l’accensione e spegnimento installando l’app Smart Life sul telefono o tablet. Infine, la lampadina intelligente WiFi Bakibo funziona con gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

