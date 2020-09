Offerte del giorno Amazon: mouse gaming, notebook e videogiochi Ubisoft in sconto

Anche oggi, giovedì 17 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative al mondo dei mouse gaming, notebook e videogiochi pubblicati da Ubisoft, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo subito con The Division 2, sparatutto d’azione online open-world con elementi GDR, che potete portarvi a casa a soli 14,99€, risparmiando il 26% sull’usuale prezzo di listino. Nel titolo, sono trascorsi sette mesi da quando un virus letale ha colpito la città di New York e il resto del mondo, decimando la popolazione. Quando il virus si è diffuso, è stata attivata come ultima linea difensiva la Divisione, un’unità dormiente di agenti civili. Da allora, gli agenti della Divisione hanno combattuto senza sosta per salvare ciò che restava della civiltà. Per la Divisione, la posta in gioco è più alta che mai, poiché il mondo è sull’orlo del collasso. Washington, D.C. è in serio pericolo e se dovesse cadere, anche l’intera nazione sarà spacciata.

The Division 2, nella recensione che trovate sulle nostre pagine, ha ottenuto un ottimo 8,5 ed abbiamo detto che «The Division 2 impara dai suoi errori ed offre un’esperienza di gioco corposa, attenta alle necessità del mercato dei games as a service e di quelle dei giocatori, grazie ad una Washington piena di contenuti ed attività, ed un endgame che si prospetta davvero molto interessante.»

Passando alle periferiche, il mouse gaming Logitech G403 HERO è acquistabile a soli 49,99€ con uno sconto del 31%. Dotato del moderno sensore HERO 16K con tracciamento 1:1 e 16.000 DPI, il dispositivo è veloce e reattivo. Il mouse offre sei pulsanti programmabili per semplificare le azioni di gioco, mentre il passaggio istantaneo tra diversi livelli DPI consente di programmare e utilizzare fino a cinque livelli di sensibilità, da 100 fino a 16.000 DPI. Il mouse gaming Logitech G403 HERO è progettato per il gioco: con una forma che garantisce comfort e controllo, questo mouse dalla struttura leggera (87 g) è realizzato utilizzando materiali di qualità ed è dotato di impugnature in gomma e di un peso rimovibile da 10 g.

