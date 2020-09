Offerte del giorno Amazon: monitor gaming LG e Samsung e treppiedi Manfrotto con sconti fino al 30%!

Anche oggi, mercoledì 30 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a monitor gaming e treppiedi Manfrotto che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dal monitor da gaming LG 27GL850, che vanta un display da 27” a risoluzione 2560×1440 con frequenza di aggiornamento di 144Hz e tempo di risposta di 1ms. Il pannello è stato costruito con la tecnologia nano IPS per godere di colori ricchi da qualsiasi angolazione, mentre il supporto agli standard Radeon Adaptive Sync e G-Sync completano un’offerta già ghiotta. La dotazione di porte prevede la presenza di due ingressi HDMI, una Display Port e tre USB 3.0. Ovviamente, sono state implementate varie tecnologie pensate per i videogiocatori, quali Dynamic Action Sync, che minimizza il ritardo delle immagini per rendere più efficienti le sessioni di gioco RTS e FPS, Black Stabilizer, che garantisce la massima visibilità perfino nelle scene più scure, e Crosshair, che assicura la massima precisione nei giochi sparatutto in prima persona. Solitamente il monitor da gaming LG 27GL850 viene proposto a 599€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 459€, risparmiando 140€.

Se siete appassionati di fotografia o videomaking, sicuramente conoscerete il marchio Manfrotto, ormai sinonimo di qualità per quanto riguarda i treppiedi ed altra attrezzatura adatta a questi utilizzi. Oggi Il treppiede Manfrotto Befree Advanced Camo è acquistabile per soli 135€, con uno sconto pari al 30% sul prezzo usuale di listino. Il Manfrotto Befree Advanced Camo grigio con chiusure twist lock è una versione speciale del treppiede da viaggio in alluminio Manfrotto Befree Advanced, una serie limitata di soli 500 pezzi. L’accessorio è dotato di testa a sfera con tre controlli ergonomici indipendenti e, grazie alle grafiche camouflage delle gambe, è perfetto per mimetizzarsi nel verde della natura alla ricerca dello scatto perfetto.

