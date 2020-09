Offerte del giorno Amazon: Arrivano i nuovi dispositivi Echo e Fire TV!

Amazon ha presentato la sua nuova linea di dispositivi della serie Echo e Fire TV per rendere la vostra casa più “smart”. I vari prodotti sono già prenotabili, mentre le spedizioni partiranno la prossima settimana,

Partiamo con il nuovo Echo Dot, l’altoparlante intelligente con Alexa più venduto. Dal design sobrio e compatto che si adatta ad un ambiente ristretto, il dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati. Grazie ai comandi vocali, sarà possibile chiedere ad Alexa di ascoltare un brano, un artista o un genere da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer ed altri servizi. Ovviamente, i comandi vocali saranno utili anche per gestire gli altri dispositivi Smart compatibili presenti nella nostra abitazione, oltre a permetterci di chiamare altre persone presenti in casa o anche amici e familiari che possiedono un Echo o l’app Alexa. Se desiderate qualcosa in grado di offrire un volume più elevato per coprire stanze di grandi dimensioni, potreste prendere in considerazione l’acquisto del nuovo Echo, che viene fornito anche in bundle con una lampadina intelligente Philips Hue White.

Se avete bisogno di un dispositivo per rendere più “smart” la vostra TV, il nuovissimo Fire TV Cube è proprio quello che fa per voi! Grazie al potente processore hexa-core, potrete accedere ai contenuti compatibili in 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e HDR10+. Il formato Dolby Atmos è disponibile per alcuni contenuti selezionati di Prime Video e Netflix. Si tratta del dispositivo Fire TV più veloce e potente di sempre e, come al solito, l’assistente vocale Alexa è integrato e ci consente di accendere la TV, abbassare le luci e riprodurre il contenuto che vogliamo anche dall’altra parte della stanza.

