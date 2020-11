Offerte a prezzi shock per il Cyber Monday Mediaworld!

La nota catena MediaWorld ha lanciato le sue offerte dedicate al “Cyber Monday” che, fino alla mezzanotte di oggi, consentono di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato appartenenti alle più disparate categorie.

Cominciamo con il notebook gaming MSI GL75 LEOPARD 10SFSK-493IT, una soluzione portatile di elevata qualità dotata di tutte le ultime tecnologie. Il computer è equipaggiato con un display 17,3″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni sino a tre monitor usando le porte HDMI e mini DisplayPort sia nei momenti di divertimento, sia nella produttività. Ad animare il notebook è un processore Intel i7-10750H di decima generazione (Comet Lake H), mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA RTX 2070 Super equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevate e poter provare i nuovi effetti ray tracing in tempo reale per vedere ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su MSI GL75 LEOPARD un SSD NVME da 512GBche garantisce prestazioni eccezionali ed è disponibile uno slot per HDD SATA 2,5″ per futuri upgrade. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR4-2666, espandibili sino a 64GB, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno.

Solitamente il notebook gaming MSI GL75 LEOPARD 10SFSK-493IT viene proposto a 2.149€, ma oggi potrete averlo a soli 1.599€.

Partiamo con lo smartphone Samsung Galaxy A71, dotato di uno splendido display Infinity-O da 6,7” dotato di tecnologia Super AMOLED Plus per una resa realistica dei colori. Il dispositivo ha un design elegante e con i bordi arrotondati, bello da vedere e tenere in mano. La sua finitura lucida lo rende estremamente comodo da impugnare, mentre la trama ritmica della scocca aggiunge un tocco di personalità a ciascuna delle sue colorazioni. Samsung Galaxy A71 è equipaggiato con quattro fotocamere: una fotocamera principale da 64MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, una fotocamera macro da 5MP e una fotocamera di Profondità da 5MP. In particolare, la fotocamera ultra-grandangolare, con il suo angolo di visione da 123°, cattura una porzione più ampia della scena e immortala panorami più sconfinati.

Solitamente Samsung Galaxy A71 viene proposto a 479,90€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 279€.

Di seguito trovate una nostra selezione, ma vi consigliamo anche di consultare la pagina della promozione per il catalogo completo.

