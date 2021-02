Oddworld Soulstorm: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo il successo di New ‘n Tasty! Oddworld: Abe’s Oddysee, versione riveduta dell’originale Abe’s Oddysee, i ragazzi di Oddworld Inhabitants si sono messo al lavoro su Oddworld Soulstorm, rivisitazione di Oddworld: Abe’s Exodus che proporrà diverse novità rispetto al passato a livello di gameplay e storia, oltre ad una grafica di ultima generazione.

Ancora una volta vestirete i panni di Abe, un Mukodon che ha dato origine ad una rivolta e dovrà guidare i suoi compagni Mukodon verso la libertà e la distruzione del Magog Cartel ed il potere dominante del pianeta. Da punto di vista del gameplay, il titolo propone una visuale in 2,9D con ambientazioni ricche di dettagli e con inquadrature di stampo cinematografico. Abe dovrà raccogliere risorse, risolvere enigmi e riuscire a salvare sé stesso ed i suoi amici dai numerosi nemici che cercheranno di ostacolarlo.

Oddworld Soulstorm offre una perfetta combinazione tra un classico platform ricco d’azione ed un puzzle game con elementi stealth. Sarà necessario osservare attentamente gli ambienti per capire come procedere ed effettuare azioni che porteranno alla prosecuzione dell’avventura. Derubando i nemici, saccheggiando gli armadietti e rovistando nei cassonetti potrete trovare nuove risorse da scambiare nei distributori automatici per ottenere prodotto che vi saranno utili per aiutarvi a superare le innumerevoli sfide proposte dal titolo.

Oddworld Soulstorm è attualmente in sviluppo per Playstation 5, Playstation 4 e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 6 aprile. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.