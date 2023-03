Octopath Traveler 2 ha avuto un lancio disastroso: è la fine dei JRPG?

Octopath Traveler 2 è senz’altro il miglior JRPG dell’anno e, a ben vedere, tra i migliori usciti negli ultimi anni. Eppure in Giappone, la patria del genere, non è andato affatto bene.

E pensare che stavolta, a differenza del predecessore, il titolo è uscito direttamente come multipiattaforma (lo trovate su Amazon in varie versioni infatti) e non come esclusiva Switch.

Il suo annuncio è arrivato anche con una certa sorpresa perché il primo capitolo non è stato allo stesso modo una hit, sebbene fosse un ottimo capitolo dal punto di vista ludico.

Non basta quindi la bellezza di Octopath Traveler 2 (che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione) a renderlo un successo, neanche in Giappone.

Come riporta Gamesradar, infatti, il nostalgico JRPG non è andato molto bene in terra natia. Anzi, è stato un vero disastro.

Octopath Traveler 2 è stato lanciato il 24 febbraio scorso, ed ha venduto solamente 78mila copie combinando i dati di PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Non sono inclusi i dati PC nel calcolo della Game Data Library, ma considerate le abitudini giapponesi di consumo è difficile che possano spostare considerevolmente questa percezione.

Retail launch of Octopath Traveler II see a 30% drop in comparison to the first one in Japan, with the Switch version dropping nearly half its sales.

Second weakest launch of a Team Asano game, above, but not by a lot, over last year's Live A Live remake. pic.twitter.com/X319ythIOO

— Game Data Library (@GameDataLibrary) March 2, 2023