Il papà di Final Fantasy non ha finito e pensa a un sequel (e a un porting PC)

Alcuni anni fa, lo storico creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi ha mostrato il suo ultimo progetto, un gioco di ruolo chiamato Fantasian.

Nonostante il titolo non avesse niente a che vedere con Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a ottimo prezzo su Amazon) i fan dei JRPG hanno avuto modo di metterci sopra le mani.

Questo affascinante RPG era stato annunciato nel 2019 per Apple Arcade (il servizio in abbonamento per i dispositivi iOS), sebbene la caratteristica cardine del gioco era e il suo particolarissimo aspetto estetico.

Nella recensione della nostra Stefania vi abbiamo infatti spiegato che «Fantasian non si accontenta della fama di essere ‘il nuovo gioco di Sakaguchi’, prendendo ciò che ha reso celebre Final Fantasy e mettendosi sulle spalle il rischio di ammodernarlo nelle meccaniche chiave.» Ora, però, sembra proprio che il gioco possa presto avere un sequel, oltre al fatto che il primo gioco potrebbe arrivare su PC.

Come riportato anche da VGC, Hironobu Sakaguchi ha mostrato interesse nel portare il suo RPG mobile Fantasian su PC, oltre che a realizzarne un seguito.

IGN Japan riporta che Sakaguchi era presente al festival Magic 2023 di Monaco, dove ha partecipato a una sessione di domande e risposte sulla sua carriera.

Quando gli è stato chiesto di Fantasian – uscito nell’aprile 2021 e attualmente ancora in esclusiva per Apple Arcade – e se sarebbe stato disponibile su altre piattaforme, Sakaguchi ha mostrato interesse almeno per un porting su PC.

«Abbiamo ricevuto molte richieste per rilasciare il gioco anche su PC, e ci sono state anche richieste per un sequel», ha risposto Sakaguchi, «quindi vorremmo continuare a lavorare il più possibile per soddisfare le loro aspettative».

Sviluppato dallo studio Mistwalker, Fantasian ha visto il creatore di FF tornare al tradizionale gameplay di un RPG a turni per la prima volta da Lost Odyssey, uscito nel 2007 su Xbox 360.

Il gioco, pubblicato in due capitoli, presenta anche una colonna sonora del leggendario compositore di Nobuo Uematsu. La caratteristica più singolare è il suo stile artistico: gli ambienti del gioco sono stati creati da diorami reali realizzati da artisti giapponesi che hanno lavorato a film di Godzilla, Attack on Titan e Ultraman.

Parlando dei Final Fantasy “tradizionali”, Naoki Yoshida ha reso noto che il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI è ispirato al job system di Final Fantasy V.

Mentre restiamo in attesa dell’uscita del gioco, facciamo il punto di tutto quello che sappiamo su Final Fantasy XVI in questo articolo.