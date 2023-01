Oblivion, il remake dei fan (nato in Skyrim) ha una data di uscita

Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda, è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, sebbene anche il suo predecessore – ossia Oblivion – non è da meno.

Il quarto capitolo della saga di The Elder Scrolls (avvistabile ancora su Amazon a ottimo prezzo) è infatti ancora oggi estremamente valido, grazie anche al costante supporto dei modder.

Se mesi fa un fan ha ricreato Oblivion come fosse un vero e proprio gioco next-gen, un altro team di appassionati è andato ancora oltre.

Cosa accadrebbe, infatti, se Skyrim e Oblivion si fondessero in un unico gioco? Qualcuno ci ha pensato, ed ecco che Skyblivion ha ora una data di uscita.

Come riportato anche da DSO Gaming, il team dietro al remake di The Elder Scrolls IV Oblivion in Skyrim, ossia Skyblivion, ha annunciato che intende rilasciare questa straordinaria mod nel 2025.

Inoltre, il team ha rilasciato un nuovissimo trailer che potete visionare nel player sottostante. Skyblivion mira a portare The Elder Scrolls IV Oblivion a una nuova generazione di giocatori, reintroducendolo anche ai fan di lunga data della serie.

Questa mod supporterà anche Skyrim Legacy Edition e Skyrim Special Edition, oltre al fatto che – al momento del rilascio – la mod sarà completamente modulare. In quanto tale, i giocatori potranno scegliere quali componenti installare.

Questo includerà tutti i miglioramenti sviluppati dal team, come la revisione dei paesaggi, degli interni e delle città, oltre alla revisione delle armi, delle armature e molto altro ancora.

«Rifare Oblivion con il motore di Skyrim è quello che ci siamo proposti di fare quando abbiamo iniziato il progetto Skyblivion», ha spiegato lo sviluppatore.

«Creare giochi richiede tempo, e questo vale doppio per un progetto delle dimensioni di un gioco AAA che ha richiesto anni di lavoro a un team di sviluppatori a tempo pieno. Ad ogni modo, oggi vorremmo condividere che Skyblivion è in uscita nel 2025».

Restando in tema, tempo da un modder aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB che risultava essere potenziato dalle IA.

Parlando invece di Skyrim, avete visto che c’è chi si diverte a svegliare draghi che stanno solo cercando di farsi un meritato riposo?

Infine, c’è una nuova mod per Skyrim che piacerà a coloro che amano rubare, in quanto espande le missioni per la Gilda dei Ladri.