NVIDIA non si ferma: spunta anche la potente RTX 3070Ti!

La famiglia di nuove schede grafiche firmate NVIDIA non è ancora finita: dopo la presentazione scoppiettante del 1 settembre, durante la quale abbiamo potuto scoprire da vicino tutte le novità in arrivo per i giocatori su PC con i dettagli su RTX 3070, 3080 e addirittura sulla potentissima 3090, oggi emergono dettagli anche per la RTX 3070Ti, che si unisce alla serie.

A svelarli è stata Lenovo, compagnia che produce PC da gaming, che ha presentato il suo nuovo Legion T7. Al suo interno, questo computer da gaming è equipaggiato proprio con una NVIDIA GeForce RTX 3070Ti, che non aveva presenziato all’evento di martedì della compagnia. Le specifiche, anche in questo caso, sono di quelle che faranno leccare i baffi agli appassionati del PC gaming, dal momento che parliamo di 16 GB GDDR6 di memoria video dedicata.

Thanks, VideoCardz

Per confronto, vi ricordiamo quanto annunciato per gli altri modelli:

RTX 3070: 8 GB GDDR6

RTX 3070Ti: 10 GB GDDR6

RTX 3080: 10 GB GDDR6X

RTX 3090: 24 GB GDDR6X

Rimane da vedere, ora, se la scheda grafica sarà davvero commercializzata come 3070Ti, o se invece si passerà per la nomenclatura di 3070 Super, come abbiamo visto per la generazione precedente. Secondo il sito specializzato VideoCardz, per il momento dalle indiscrezioni è emerso che sono stati utilizzati entrambi i nomi – quindi non è chiaro se uno dei due alla fine abbia prevalso, o se ci sia anche un’ulteriore modello di GPU che dobbiamo aspettarci (ma presumibilmente possiamo scartare quest’opzione).

Attendiamo ora che sia direttamente NVIDIA a pronunciarsi in merito alle future e ulteriori novità in arrivo per la sua linea di GPU, di cui vi abbiamo già riferito tutti i dettagli nella notizia dedicata.