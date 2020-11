Monster Hunter 6 arriva su next-gen? Ecco la presunta finestra di lancio

Diverse settimane fa, Capcom ha annunciato ufficialmente Monster Hunter Rise, nuovo episodio che arriverà su Nintendo Switch il 26 marzo 2021. La serie “maggiore” è ferma dall’uscita di Monster Hunter World, il cpitolo del 2018 uscito su console PS4, Xbox One e PC.

Ora, secondo quanto trapelato da Capcom, il tanto atteso Monster Hunter 6 dovrebbe essere rilasciato nel secondo trimestre del 2023.

Un'immagine di Monster Hunter World.

La fuga di notizie proviene da un recente attacco ransomware che ha anticipato le novità della Casa di Mega Man per i prossimi quattro anni, tra cui anche il nuovo capitolo della serie regolare di Monster Hunter. Al momento, non sono noti altri dettagli, ma è lecito ritenere che questo progetto sarà in qualche modo legato proprio a World, che – lo ricordiamo per chi non lo sapesse – è il gioco più venduto di Capcom.

Staremo a vedere se e quando la Casa di Ryu e soci deciderà di mostrare al mondo il nuovo capitolo della serie, sicuramente previsto per console di nuova generazione (vale a dire PS5 e Xbox Series X|S), oltre che su piattaforma PC. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nella recensione originale di Monster Hunter World, pubblicata ormai diversi anni fa sulle nostre pagine, vi abbiamo spiegato che si tratta di «un gioco incredibile, ha gli enormi pregi di una produzione consolidata trasportata su una generazione di console che semplifica e alleggerisce tante pratiche macchinose proprie delle versioni portatili.»

Monster Hunter Rise è invece atteso in uscita sulla piattaforma ibrida della Grande N per il prossimo 26 marzo 2021.