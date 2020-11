C’è un nuovo gioco di Star Wars in lavorazione, ma non è quello che vi aspettavate

Nei giorni scorsi si erano diffuse delle indiscrezioni secondo le quali fossero già in corso dei lavori per un nuovo Star Wars presso gli autori di Star Wars Squadrons – ma poi abbiamo scoperto che così non era. Questo significa che non ci sono giochi di Star Wars in produzione? Decisamente no, anche se la conferma che arriva probabilmente non è quella che vi aspettavate.

Apprendiamo dai colleghi statunitensi di IGN, infatti, che Zynga – uno dei più noti colossi del gaming mobile – sta aprendo un nuovo studio ad Austin, in Texas, che lavorerà a «un nuovo gioco ambientato nell’universo di Star Wars.»

Zynga è autrice di FarmVille

A guidare il team sarà Jeff Hickman, affiancato da Matthew Hemby, che a quanto apprendiamo lavoreranno al titolo con una squadra di venticinque elementi – motivo per cui stanno reclutando per molte posizioni, dal lead level designer al design director.

Sappiamo cosa vi state chiedendo: la licenza di Star Wars non era nelle mani di Electronic Arts? Lo è, in effetti, ma Disney mantiene il controllo della sua IP per la realizzazione di titoli mobile, social, tablet e solo online”. Questo sarà uno di questi casi e la licenza è stata quindi concessa a Zynga, in passato autrice di Farmville, Gang Wars o Mafia Wars.

Attendiamo ora di scoprire i dettagli su questo adattamento mobile di Guerre Stellari.