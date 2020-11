Nuove offerte Amazon sulle smart TV con sconti fino a 400€!

Amazon ha lanciato una serie di nuove offerte sulle Smart TV con incredibili sconti che possono far risparmiare sino a 400€.

Se puntate alle tecnologie migliori disponibili sul mercato, trovate la LG OLED TV AI ThinQ OLED65CX6LA.APID, che permette di godersi appieno qualsiasi titolo in commercio, sia attuale che futuro, grazie ad uno splendido pannello OLED con pixel auto illuminanti in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. Il TV è dotato del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

Questa incredibile TV offre inoltre quattro ingressi HDMI 2.1 che supportano le tecnologie VRR, ALLM e G-Sync, oltre a quelle HDR, HDR10, Dolby Vision e HLG. L’input lag è molto basso, attestandosi sui 13 ms in modalità 60 Hz e soli 6 ms a 120 Hz. In quest’ultimo caso, inoltre, l’alto refresh rate consente di ridurre in maniera sensibile la sfocatura dell’immagine, regalandovi una nitidezza ineccepibile in ogni situazione.

Oltre alla TV, inoltre, porterete a casa anche la soundbar SL5Y 2.1ch e le Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6, garantendovi quindi un setup ottimale sia per l’ascolto con gli amici e famigliari che in solitaria, magari a tarda notte quando non bisogna disturbare le altre persone nei dintorni.

Solitamente il pacchetto che comprende la LG OLED TV AI ThinQ OLED65CX6LA.APID con Soundbar SL5Y 2.1ch e Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6 White Incluse viene proposto a 2.528,99€, ma oggi potrete portarlo a casa a 2.199,99€, risparmiando 329€.

Passiamo alla LG NanoCell TV AI 55NANO806NA.APID, dotata di uno splendido pannello da 55″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La smart TV LG NanoCell TV AI 55NANO806NA.APID è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, la funzionalità 4K Active HDR ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Solitamente la smart TV LG NanoCell TV AI 55NANO806NA.APID viene proposta a 699,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 569,99€.

