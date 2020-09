Quando avremo novità sul sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Non presto

Era giugno 2019 quando, nel corso della sua presentazione all’E3, Nintendo monopolizzava l’attenzione degli appassionati annunciando un sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sul quale i lavori erano appena cominciati. Da allora, la casa di Kyoto si è chiusa in un aspettato silenzio, complice un 2020 particolare a dir poco, fino ad arrivare all’odierno annuncio del prequel di Breath of the Wild, erede di Hyrule Warriors.

Quando possiamo aspettarci, allora, qualche novità per il ritorno di Link e della principessa Zelda? A rispondere, in occasione dell’annuncio di Hyrule Warriors: L’Era della Calamità, è stato nientemeno che Eiji Aonuma, storico producer della serie, che ha invitato i fan ad avere pazienza, perché Nintendo si prenderà tutto il tempo necessario a costruire un gioco che sia all’altezza delle aspettative, considerando il capolavoro che è stato Breath of the Wild.

Link e Zelda torneranno nel sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Come spiegato da Aonuma:

Abbiamo detto nel Nintendo Direct di giugno 2019 che avevamo appena cominciato i lavori sullo sviluppo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Molte persone stanno ancora giocando a Breath of the Wild, quindi mi piacerebbe ringraziarvi tutti dal profondo del cuore. In merito al seguito, per realizzare l’open world enorme che avete amato nel gioco originale anche in modo più impressionante, il team sta lavorando duramente sullo sviluppo. Dovrete aspettare ancora un po’ prima che vi diamo novità in merito.

Non mettiamoci quindi, per il momento, con il fiato sul collo del team di sviluppo: Nintendo farà le cose con i suoi tempi – anche perché tempo addietro sottolineò di preferire dilatare i tempi per l’arrivo dei giochi, piuttosto che sottoporre i suoi dipendenti a sedute di crunch, da poco raccontate anche dall’autore di Gears of War.