Zenless Zone Zero orario di uscita e sblocco: da quando potrete giocarci

I giocatori che hanno apprezzato Genshin Impact prima e Honkai Star Rail poi, saranno senz'altro incuriositi da Zenless Zone Zero, la prossima fatica del team cinese HoYoverse.

Il gioco, che il nostro Silvio Mazzitelli ha provato diverso tempo fa, sarà un action RPG dall'ambientazione urban fantasy, dove dovremo muoverci tra dimensioni alternative e combattimenti, reclutando nuovi membri per il nostro party di alleati.

L'ambientazione, decisamente più oscura rispetto a quanto visto nelle precedenti opere di HoYoverse, vedrà allora l'esplorazione ridotta all'osso in favore della pura azione.

Vedremo se questa formula piacerà agli appassionati, dato che non manca poi molto per scoprirlo: il pre-load sarà disponibile dal 2 luglio e, come riportato da GameRant, sono stati svelati gli orari di uscita e di sblocco per tutte le regioni.

Ve li riportiamo di seguito.

Quando esce Zenless Zone Zero

Italia (Europa): 4 luglio alle ore 4.00 CEST

USA (West Coast): 3 luglio alle ore 19.00 PT

USA (Central): 3 luglio alle ore 21.00 CT

USA (East Coast): 3 luglio alle ore 22.00 ET

Regno Unito: 4 luglio alle ore 3.00 BST

Australia: 4 luglio alle ore 12.00 AET

Giappone: 4 luglio alle ore 11.00 JST

India: 4 luglio alle ore 7.00 IST

Malesia: 4 luglio alle ore 9.00 MYT

Inoltre, in attesa del lancio vi ricordiamo che da diversi mesi è possibile pre-registrarsi sul sito ufficiale per ottenere delle ricompense a uscita avvenuta – legate anche al fatto che già oltre 40 milioni di giocatori sono in attesa del debutto tramite la pre-registrazione.

Per ogni ulteriore approfondimento relativo al gioco, vi rimandiamo alla nostra scheda dedicata a Zenless Zone Zero.

L'uscita del gioco è prevista su PC, PS5, iOS e Android.