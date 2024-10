Zelda: Echoes of Wisdom, un problema sta frustrando i fan

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è finalmente uscito questa settimana su Nintendo Switch.

Il gioco sembra infatti non aver deluso le aspettative né dei fan, né della critica.

A giudicare dalle recensioni, inclusa ovviamente la nostra, si tratta di uno dei migliori giochi per Nintendo Switch di quest'anno.

Tuttavia, i fan di The Legend of Zelda interessati a provare il gioco devono sapere che c'è un aspetto negativo che sta influenzando negativamente l'esperienza per molti utenti, come riportato anche da ComicBook.

Sebbene Echoes of Wisdom sia innegabilmente un bel gioco, non gira sempre bene. Infatti, alcuni problemi di frame rate starebbero frustrando e non poco i giocatori.

Questo è evidente da una rapida occhiata alla pagina Reddit di Nintendo Switch.

Questo è evidente da una rapida occhiata alla pagina Reddit di Nintendo Switch. Se da un lato ci sono post che esaltano il gioco, dall'altro uno dei post più importanti critica il frame rate del gioco.

«Echoes of Wisdom è un gioco fantastico che gira davvero male», si legge in uno dei post. «Sono deluso, perché il gioco è un'esperienza deliziosa... È così bello giocare quando gira a 60fps, che è il frame rate previsto. All'interno dei dungeon e degli edifici, i controlli sono così reattivi e precisi. L'esplorazione è un sogno».

Il post prosegue: «Ma camminare ovunque nell'overworld non è proprio un bello spettacolo. Non è possibile muoversi per 10 secondi in qualsiasi direzione senza subire bruschi e stridenti cali di framerate e un ridicolo frame pacing.»

«Il gioco salta da un precipizio da un fluido 60 a 30,per poi risalire a 60 nell'arco di 2-3 secondi... per poi scendere di nuovo a 30 non appena si compiono altri 5 passi. Il risultato è un costante effetto yo-yo che fa sembrare che si stia sprintando nella foresta e che si calpesti costantemente buche piene di fango fino alle caviglie.»

A giudicare dalla popolarità del post e da molti commenti, i problemi di prestazioni sembrano essere diffusi. Immaginiamo che Nintendo stia già correndo ai ripari per rilasciare una patch di rito, quindi non temete.

Restando in tema, gli sviluppatori di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hanno spiegato perché hanno scelto Zelda al posto di Link come protagonista.