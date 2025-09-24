Il mondo dei videogiochi giapponesi si prepara a vivere una nuova ondata di nostalgia con il ritorno di alcuni dei titoli più amati della saga Yakuza. RGG Studio ha annunciato una strategia di rilascio che porterà tre capitoli fondamentali della serie su tutte le console di attuale generazione entro la fine dell'anno. Si tratta di un'operazione che mira a consolidare l'eredità di Kazuma Kiryu su ogni piattaforma, ma che nasconde alcune sorprese non del tutto gradite ai fan di lunga data.

La roadmap delineata da RGG Studio prevede tappe ben precise nel corso dei prossimi mesi. Il 13 novembre segnerà l'arrivo di Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 su Switch 2, mentre l'8 dicembre rappresenterà una data cruciale per l'ecosistema gaming. In quella giornata, infatti, sia i due remake che Yakuza 0 Director's Cut sbarcheranno contemporaneamente su PS5, Xbox Series X/S e Steam.

Questa strategia di distribuzione temporale rivela l'intenzione di Sega di sfruttare al massimo l'hype generato dal lancio della nuova console Nintendo. La Director's Cut di Yakuza 0 aveva già fatto il suo debutto su Switch 2 lo scorso giugno come titolo di lancio, dimostrando le potenzialità della piattaforma nel gestire produzioni di questo calibro.

Il cuore pulsante di questa nuova versione risiede nella modalità multiplayer Red Light Raid, un'aggiunta che trasforma l'esperienza tradizionalmente single-player in un'avventura cooperativa. I giocatori potranno unire le forze con gli amici per affrontare orde di nemici, introducendo una dimensione sociale completamente inedita per la serie.

Tuttavia, questa funzionalità presenta delle limitazioni significative. Su PS5 e Xbox Series X/S, la modalità Red Light Raid arriverà solamente attraverso un aggiornamento post-lancio, senza una data di rilascio ancora definita. Inoltre, l'assenza del cross-play limiterà le possibilità di gioco cooperativo ai possessori della stessa piattaforma, una scelta che potrebbe frammentare la base di utenti.

La decisione più controversa riguarda la politica di aggiornamento adottata da Sega. Chi possiede già Yakuza 0 nella sua versione originale dovrà necessariamente acquistare nuovamente il gioco per accedere alla Director's Cut. Questa scelta si estende a tutti i digital store, ovvero PlayStation Store, Xbox Store e Steam, e comporta anche l'impossibilità di trasferire i salvataggi esistenti.

Si tratta di una mossa che stride con le aspettative moderne dei consumatori, abituati a ricevere versioni migliorate dei titoli già posseduti attraverso aggiornamenti gratuiti o a prezzo ridotto. La decisione appare particolarmente discutibile considerando che molti altri publisher hanno adottato politiche più favorevoli ai consumatori per le versioni next-gen dei loro giochi.

Guardando oltre l'immediato, il 2025 si prospetta come un anno altrettanto ricco per gli appassionati della serie. Yakuza Kiwami 3 farà il suo debutto accompagnato da Dark Ties, uno spin-off prequel che amplierà ulteriormente l'universo narrativo creato da RGG Studio. Questo significa che i primi quattro capitoli della saga saranno finalmente disponibili in versioni rimasterizzate su tutte le piattaforme attuali.

Durante l'RGG Direct, lo studio ha anche stuzzicato la curiosità dei fan con un teaser del suo prossimo progetto, Stranger Than Heaven, suggerendo che l'inventiva creativa del team sia tutt'altro che esaurita.