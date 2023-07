Xiaomi Smart Band 7 a meno di 43€! 28% di sconto!

Se state cercando un dispositivo affidabile che vi aiuti a monitorare la vostra attività fisica, migliorare la vostra salute e al tempo stesso serva come un accessorio alla moda, allora Xiaomi Smart Band 7 potrebbe essere proprio quello che fa per te. E la buona notizia è che Amazon offre questo dispositivo con uno sconto imperdibile del 28%!

Infatti, solitamente la Xiaomi Smart Band 7 viene proposta al prezzo consigliato di 59,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 42,90€, con un un risparmio reale del 17€.

Xiaomi Smart Band 7 si caratterizza per il suo ampio display AMOLED che risalta elegantemente sul polso, garantendo una visione chiara e dettagliata di tutti i comandi. Inoltre, la funzionalità Always On permette di leggere facilmente l'ora e la data senza la necessità di alzare il polso o utilizzare le dita.

Xiaomi Smart Band 7 offre un'analisi professionale dell'allenamento e supporta oltre 110 modalità sportive, facilitando la gestione degli esercizi e permettendo di monitorare con precisione le calorie bruciate, le variazioni della frequenza cardiaca e la durata dell'allenamento.

Xiaomi Smart Band 7 assicura anche un costante monitoraggio della salute, tenendo sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue (SpO₂), la frequenza cardiaca durante tutto il giorno e la qualità del sonno.

