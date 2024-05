Xbox, videogiochi AAAA e Dragon Ball nei giochi gratis del weekend

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di Xbox Free Play Days, la promozione che consente a tutti gli utenti abbonati sulle console di casa Microsoft di poter accedere a diversi titoli selezionati per l’intero fine settimana.

L’iniziativa vi consentirà dunque di scaricare e utilizzare completamente gratis per tutto il weekend alcuni nuovi giochi selezionati, a patto però di essere iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Una tradizione puntualissima che Microsoft non salta mai di settimana in settimana, offrendo sempre giochi gratis per tutti i gusti.

Xbox offre giochi gratis molto spesso, e solo nelle prossime settimane ne arriveranno molti nuovi all’interno del servizio in abbonamento.

La notizia arriva da Xbox Wire, che ci annuncia i nomi che potrete provare su Xbox, i giochi gratis del weekend.

Assetto Corsa Competizione e Dragon Ball Xenoverse 2 sono disponibili questo fine settimana per gli abbonati a Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate che potranno giocare da giovedì 30 maggio fino a domenica 2 giugno.

E non è finita qui, perché c'è anche il titolo AAAA di Ubisoft. Skull and Bones sarà infatti giocabile gratis da giovedì 30 maggio fino a giovedì 6 giugno.

Inoltre, Call of Duty Modern Warfare III (solo multigiocatore/Zombie) è gratuito per tutti i membri Xbox da giovedì 30 maggio fino a lunedì 3 giugno (Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate non sono richiesti).

Per poter giocare ai titoli in questione dovrete trovarli ed installarli, singolarmente dalle pagine relatives u Xbox.com. Da lì verrete indirizzato al Microsoft Store, dove è necessario che abbiate effettuato l’accesso per vedere l’opzione per l’installazione con il vostro abbonamento Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Infine, per scaricarli su console, dovrete andare sulla scheda Abbonamenti in Xbox Store e accedere all’area membri Gold per individuare la raccolta Free Play Days su Xbox One e Xbox Series X|S.

A partire dal 14 settembre, i membri Xbox Live Gold diventeranno automaticamente membri Game Pass Core. Il nuovo tier del servizio che offre ai giocatori l'accesso alla rete multiplayer, una raccolta selezionata di oltre 25 giochi da giocare con amici in tutto il mondo e offerte esclusive per i membri.

A proposito di giochi gratis non dimenticatevi di quelli di Epic Games, che ogni settimana vi permette di giocare senza spendere un euro.