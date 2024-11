Xbox vi offre 3 giochi gratis per il weekend, tra musou e Formula 1

Anche questo fine settimana sono tornate le Giornate di gioco gratuito di Xbox, l'iniziativa con cui le console di casa Microsoft vi permettono di recuperare diversi titoli selezionati per tutto il weekend.

L'iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a un piano Game Pass (lo trovate scontato su Amazon), come uno dei numerosi vantaggi riservati agli abbonati, in aggiunta ovviamente a un catalogo crescente di titoli gratuiti.

Questo weekend potrete divertirvi con ben 3 giochi gratuiti: si tratta di F1 24, NHL 25 e Warriors Orochi 4 Ultimate, già disponibili da adesso per il download.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Si va dunque dalle simulazioni di Formula 1 e di hockey su ghiaccio prodotte da EA Sports fino al divertente musou di Omega Force, che include non solo collaborazioni tra Samurai Warriors e Dinasty Warriors, ma anche alcuni volti familiari provenienti dalle più iconiche IP di Koei Tecmo.

Potete scaricarli sulle vostre console cercandoli manualmente dallo store oppure, più rapidamente, effettuando il login e avviando l'installazione tramite i seguenti link ufficiali:

Tutti i titoli in questione potranno essere giocati dall'inizio alla fine per tutto il fine settimana, anche in compagnia dei vostri amici — a patto che siano iscritti anch'essi a Xbox Game Pass, naturalmente.

Un'iniziativa molto interessante per divertirvi sulle console Xbox per il weekend, ma dobbiamo ricordarvi come al solito che dall'inizio della prossima settimana le prove non saranno più disponibili.

Potrete tuttavia approfittare di sconti speciali per aggiungere questi titoli alla vostra raccolta, qualora vogliate continuare a giocarli anche dopo il termine della prova gratuita.

Restando in tema di novità per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, segnaliamo che lo streaming di giochi acquistati è ufficialmente disponibile, anche se è attualmente limitata a soli 50 titoli.

Inoltre, il catalogo si è aggiornato con tanti nuovi giochi gratuiti, tra i quali segnaliamo Stalker 2 fin dal day-one.