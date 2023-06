Xbox "ucciderà" due sue esclusive nel mese di agosto

Xbox sta chiudendo i server di due giochi esclusivi per Xbox One, rendendo gran parte di questi giochi ingiocabili non solo sulla vecchia console, ma anche su Xbox Series S e Xbox Series X.

Mentre il catalogo in abbonamento di Game Pass si riempie di novità, la Casa di Redmond di volta in volta decidere di "uccidere" vecchie glorie.

Considerando che Xbox One è ufficialmente una console del passato, come ha dimostrato Microsoft nel suo ultimo evento in cui non ha mostrato nuovi giochi, la cosa non sorprende più di tanto.

Come riportato anche da ComicBook, quindi, presto toccherà salutare i prima due capitoli di Forza Horizon.

Sempre più giochi vengono messi offline a causa dei costi dei server e della minaccia per la sicurezza che rappresenta lasciare in vita prodotti più vecchi.

La situazione sta diventando sempre più problematica, dato che sempre più giochi richiedono servizi online. Pertanto, non sorprende che i server di Forza Horizon e Forza Horizon 2 verranno chiusi il 22 agosto 2023, soprattutto perché entrambi sono stati cancellati dall'elenco da un po' di tempo.

Questo renderà ingiocabile ogni elemento o modalità online dei due racing in questione, sebbene questi rimarranno - parzialmente - giocabili grazie alle loro componenti offline per giocatore singolo.

Secondo l'annuncio che proviene direttamente dal sito web di Forza, entrambi i giochi hanno una "popolazione di giocatori molto ridotta". In altre parole, questa notizia non avrà un impatto su molti utenti.

«Poiché questi giochi hanno ormai una popolazione di giocatori molto ridotta, chiuderemo i servizi online per Forza Horizon 1 e Forza Horizon 2 il 22 agosto 2023, in modo da poterci concentrare sui nostri giochi più attuali», si legge nell'annuncio.

«Si prega di notare che a causa dell'età di questi giochi e dei loro servizi, l'accesso alle funzionalità online anche prima della data di chiusura ufficiale non è garantito».

L'annuncio prosegue: «Sappiamo che la nostra comunità ha dei bei ricordi legati all'esplorazione del Colorado e dell'Europa meridionale in Forza Horizon 1 e 2, dall'incontro con nuovi amici durante i viaggi su strada alla condivisione di livree, foto e brani, e vi ringraziamo tutti per l'incredibile passione, il supporto e la dedizione che avete dimostrato negli ultimi dieci anni».

Insomma, stiamo per perdere un altro pezzetto di Xbox One, una console fallimentare ma che è in grado di resistere agli incendi, nel vero senso della parola.

Ma non solo: Phil Spencer starebbe ragionando anche sulla prossima Xbox che, per il momento, non sarebbe nei piani del colosso di Redmond.