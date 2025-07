Con un nuovo post pubblicato sul blog Xbox Wire, Microsoft ha svelato tutte le novità in arrivo per l'ecosistema Xbox con il consueto aggiornamento mensile.

In vista della conclusione di luglio 2025, Microsoft ha introdotto una serie di funzionalità innovative nell'app Xbox per PC che promettono di rivoluzionare l'esperienza di gioco, offrendo maggiore flessibilità e connettività tra dispositivi.

La capacità di streaming dei propri giochi rappresenta probabilmente l'innovazione più significativa di questo aggiornamento: gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) possono ora accedere in streaming a oltre 250 titoli già posseduti direttamente attraverso l'app Xbox per PC, senza necessità di download aggiuntivi o nuovi acquisti.

L'ultimo aggiornamento ha introdotto ulteriori titoli di rilievo come Assassin's Creed IV Black Flag, Mafia: Definitive Edition e The Callisto Protocol: a tal proposito, segnalo che la scelta del quarto capitolo della saga Ubisoft appare decisamente curiosa e non fa altro che stuzzicare ulteriormente sui rumor di un possibile remake in arrivo.

Per utilizzare questa funzione, i giocatori devono semplicemente navigare nella sezione Cloud Gaming dell'app, selezionare un titolo supportato di loro proprietà e iniziare a giocare immediatamente, senza ulteriori acquisti necessari.

Un altro elemento chiave degli aggiornamenti riguarda la cronologia di gioco cross-device, che permette ai giocatori di riprendere le sessioni di gioco esattamente dove le avevano interrotte, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Microsoft ha inoltre integrato il sistema di Microsoft Rewards direttamente nell'app Xbox per PC: i giocatori maggiorenni con un account Microsoft possono ora guadagnare punti semplicemente giocando, con una nuova funzionalità che mostra i progressi verso le ricompense durante le sessioni di gioco.

Questa implementazione semplifica notevolmente il tracciamento dei bonus settimanali e rende più immediata la raccolta dei punti, che devono comunque essere reclamati manualmente per essere aggiunti al saldo Rewards: un'ottima notizia per chi sfrutta attivamente questo programma di fedeltà.

Microsoft ha inoltre annunciato di aver continuato a espandere il programma Xbox Play Anywhere, che ha ormai raggiunto il traguardo di oltre 1.000 giochi supportati: con una sola copia di gioco è possibile utilizzare tutti i titoli supportati su Xbox e PC, senza costi aggiuntivi.

I progressi, i salvataggi, i contenuti aggiuntivi e gli achievement vengono trasferiti automaticamente su tutti i dispositivi, richiedendo semplicemente l'accesso con un account Xbox.

Le novità del nuovo aggiornamento sono dunque poche ma particolarmente utili per gli appassionati, che almeno per il momento non dovranno temere neanche aumenti di prezzo dei giochi: Microsoft ha infatti deciso di fare dietrofront e mantenere gli attuali costi di mercato.