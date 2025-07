Forse i tempi per il remake di Assassin's Creed Black Flag sono quasi maturi: dopo le numerose indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, adesso gli ultimi indizi al riguardo sono arrivati direttamente dalla stessa Ubisoft.

Come segnalato infatti da MP1st, il publisher ha deciso di aggiornare misteriosamente la pagina Steam del quarto capitolo della saga, segnalando alcune presunte feature presenti nel gioco.

Si fa riferimento nello specifico a controlli personalizzati del volume, supporto ad audio stereo o surround, la possibilità di giocare utilizzando solo il mouse, aggiustare la difficoltà e perfino la possibilità di salvare in qualunque momento.

Tutte funzionalità decisamente interessanti, se non fosse per il fatto che in realtà Assassin's Creed Black Flag non supporta nessuna di queste opzioni.

Un aggiornamento che sembrerebbe anticiparci, ancora una volta, che dovrebbe essere il remake dell'aventura piratesca il capitolo che raccoglierà l'eredità di Assassin's Creed Shadows (che trovate invece scontato su Amazon).

Resta ovviamente in piedi l'ipotesi che possano semplicemente essere in programma aggiornamenti che migliorino a tutti gli effetti i capitoli originali: secondo quanto segnalato da The Hidden One su X, tutti i capitoli di Assassin's Creed rilasciati dal 2014 in poi includono quelle stesse caratteristiche sulle proprie pagine Steam.

Di conseguenza, potrebbe anche essersi trattato di un semplice errore di Ubisoft, anche se mi sento di dire che sarebbe un errore sicuramente bizzarro, considerando anche il tempismo.

Era stato lo stesso publisher a lanciare ulteriori indizi sull'arrivo dei remake attraverso i propri profili social, ma prima ancora ci aveva pensato l'attore di Edward Kenway ad anticipare un nostro possibile "ritorno" su questo amatissimo capitolo della saga.

Vi invito pertanto a prendere come sempre il tutto con le dovute precauzioni, ma la sensazione è che possa ormai mancare soltanto l'annuncio ufficiale vero e proprio per scoprire la data d'uscita, che — incrociando le dita — potrebbe essere anche molto vicina.