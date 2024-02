Xbox Store, sconti fino al 95% di inizio febbraio: ecco i migliori

Questa potrebbe essere una delle settimane più lunghe per i fan di Xbox, dopo le ultime indiscrezioni sul futuro delle sue esclusive, ma ogni occasione è quella giusta per poter risparmiare sui vostri prossimi videogiochi preferiti.

Anche questa settimana sono state infatti rinnovate le offerte settimanali di Xbox Store, con nuovi imperdibili sconti fino al 95% su alcuni dei videogiochi più amati su console.

Come sempre, in alcuni casi potrebbe essere necessaria un'iscrizione a Game Pass (lo trovate su Amazon), ma la maggior parte delle offerte è disponibile per tutti gli utenti e senza alcun abbonamento.

Il nostro consiglio è di controllare manualmente tutte le offerte disponibili al seguente indirizzo: nel frattempo, abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori giochi disponibili in sconto su Xbox Store per aiutarvi con potenziali acquisti.

Armored Core VI Fires of Rubicon a 48,99€ - Sconto del 30%

a 48,99€ - Sconto del 30% Assassin's Creed Mirage a 34,99€ - Sconto del 30%

a 34,99€ - Sconto del 30% Call of Duty: Modern Warfare III Cross-gen a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% Cyberpunk 2077 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dark Souls: Remastered a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Dragon's Dogma: Dark Arisen a 3,74€ - Sconto dell'85%

a 3,74€ - Sconto dell'85% EA Sports FC 24 a 27,99€ - Sconto del 65%

a 27,99€ - Sconto del 65% Forza Horizon 5 Premium Edition a 44,99€ - Sconto del 45%

a 44,99€ - Sconto del 45% GTA V (Xbox Series X + One) a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Hogwarts Legacy (Xbox Series X) a 44,99€ - Sconto del 45%

a 44,99€ - Sconto del 45% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Sifu a 13,99€ - Sconto del 75%

a 13,99€ - Sconto del 75% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% XCOM 2 a 2,49€ - Sconto del 95%

Ovviamente la nostra è solo una piccola selezione, motivo per cui rinnoviamo ancora una volta l'invito a consultare tutte le offerte effettivamente disponibili.

Non appena saranno disponibili nuovi sconti, vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.