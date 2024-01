Xbox Store, sconti fino al 95% di fine gennaio: ecco i migliori

Il primo mese dell'anno è ormai quasi terminato, ma i fan potranno accogliere il mese di febbraio iniziando a risparmiare sui loro prossimi videogiochi preferiti di Xbox Store.

Il negozio digitale per le console Xbox ha infatti proposto ancora una volta tanti nuovi sconti settimanali imperdibili, con promozioni che arrivano addirittura fino al 95%: per alcuni di questi sarà necessario avere un abbonamento Game Pass (lo trovate su Amazon), ma la maggior parte è disponibile per tutti gli utenti senza distinzioni.

Tra i numerosi giochi disponibili in offerta segnaliamo ad esempio EA Sports FC 24, Street Fighter 6 e Call of Duty Modern Warfare 3, oltre a grandi open world come Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077.

C'è dunque solo l'imbarazzo della scelta con le nuove offerte di Xbox Store: per aiutarvi negli acquisti, abbiamo selezionato per voi quelli che riteniamo essere i migliori giochi in sconto da acquistare:

Armored Core VI Fires of Rubicon a 48,99€ - Sconto del 30%

a 48,99€ - Sconto del 30% Assassin's Creed Mirage + Valhalla a 49,49€ - Sconto del 55%

a 49,49€ - Sconto del 55% Avatar: Frontiers of Pandora a 53,59€ - Sconto del 33%

a 53,59€ - Sconto del 33% Call of Duty: Modern Warfare III Cross-gen a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% Cyberpunk 2077 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dark Souls: Remastered a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Diablo IV a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% EA Sports FC 24 a 27,99€ - Sconto del 65%

a 27,99€ - Sconto del 65% Life is Strange: True Colors a 17,99€ - Sconto del 70%

a 17,99€ - Sconto del 70% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Star Wars Jedi: Survivor a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Street Fighter 6 a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% The Witcher 3: Wild Hunt a 8,99€ - Sconto del 70%

a 8,99€ - Sconto del 70% XCOM 2 a 2,49€ - Sconto del 95%

Ricordiamo come sempre che ovviamente questa è solo una selezione limitata dei tantissimi sconti disponibili: vi consigliamo dunque di consultarli tutti al seguente indirizzo ufficiale.

Se le indiscrezioni fossero confermate, nei prossimi mesi potremmo anche assistere al lancio di nuove console Microsoft, che potrebbero rinunciare definitivamente al formato fisico. Un'ipotesi, del resto, purtroppo suggerita anche dai recenti licenziamenti.