Xbox Store, sconti fino al 90% sui giochi NACON: ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivate puntuali le nuove offerte settimanali di Xbox Store, questa volta dedicate prevalentemente al publisher NACON.

Sul negozio digitale di Xbox troverete dunque tantissimi sconti dedicati a questo publisher, con diverse perle che potrebbe valere la pena di scoprire, dato troverete diversi titoli proposti con sconti fino al 90%.

Non avrete bisogno di alcun tipo di abbonamento come Game Pass Ultimate (che trovate comunque su Amazon) per approfittare di queste occasioni, che resteranno disponibili per l'acquisto fino al 2 giugno 2025.

Come di consueto abbiamo provato a riepilogare per voi le migliori offerte proposte da Xbox Store per i videogiochi NACON: le trovate qui di seguito.

Xbox Store: migliori offerte sui giochi NACON

Ad Infinitum: Nightmare Edition a 6,99€ - Sconto dell'80%

a 6,99€ - Sconto dell'80% Ambulance Life: A Paramedic Simulator a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Asterix & Obelix: Heroes a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Blood Bowl 3: Brutal Edition a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% The Lord of the Rings: Gollum a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Mordheim City of the Damned: Complete a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Ravenswatch a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% RoboCop Rogue City: Alex Murphy Edition a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Roguebook a 1,99€ - Sconto del 90%

a 1,99€ - Sconto del 90% Steelrising a 11,99€ - Sconto dell'80%

a 11,99€ - Sconto dell'80% Taxi Life: A City Driving Simulator a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% Test Drive Unlimited Solar Crown a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Tiebreak a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% Warhammer Ultimate Pack: Hack and Slash a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% WRC Collection Vol. 2 a 6,99€ - Sconto del 90%

Potete scoprire tutti i videogiochi in offerta grazie a questa promozione dirigendovi comodamente alla seguente pagina ufficiale, così da non lasciarvi sfuggire neanche un'occasione.

Qualora i titoli proposti non fossero di vostro gradimento, vi ricordo che resteranno disponibili per un'altra settimana le offerte sui videogiochi Xbox Game Studios: potete trovare le migliori occasioni nella nostra notizia dedicata.