Xbox Store, sconti fino al 90% con i vincitori dei Game Awards: ecco i migliori

Quella attuale sarà una settimana certamente difficile da dimenticare per i vertici di casa Xbox, rimasti coinvolti in un gigantesco leak che, per ammissione dello stesso Phil Spencer, non è facile da digerire.

Tuttavia, ciò non poteva fermare il consueto appuntamento con gli immancabili sconti settimanali di Xbox Store, che rappresentano come sempre un'ottima occasione per recuperare i migliori giochi digitali per Xbox Series X (la trovate su Amazon) e Series S.

Questa settimana, la casa di Redmond ha pensato di proporre ancora una volta offerte fino al 90% particolarmente interessanti, anche perché nel mezzo potremo trovare promozioni dedicate ai Tokyo Game Show — che vedranno partecipare anche Xbox — e ai migliori videogiochi dei precedenti The Game Awards, in vista della nuova edizione.

Alcuni esempi che vogliamo proporvi sono la Complete Edition di The Witcher 3 al 60% in meno e Cyberpunk 2077 con il 40% di sconto, insieme a una riduzione del 67% sull'open world western Red Dead Redemption 2.

Inoltre, tra le offerte più generose segnaliamo il 90% di sconto su Marvel's Avengers, prossimo alla rimozione permanente tra tutti gli store: significa che potrete acquistarlo a meno di 4 euro per un periodo limitato, valido anche per gli utenti PC.

Ovviamente, questi erano solo pochi dei numerosi titoli attualmente disponibili in offerta: di seguito troverete una selezione più corposa con i migliori sconti su Xbox Store, appositamente curata dalla nostra redazione.

Batman: Arkham Knight — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Chrono Cross: The Radical Dreamers — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Contra Anniversary Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Cyberpunk 2077 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Dark Souls III — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% GTA V (XONE + XSX) — Sconto del 67%

— Sconto del 67% It Takes Two — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Kingdom Hearts III — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Like a Dragon: Ishin! — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Marvel's Avengers — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Monster Hunter Rise — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Octopath Traveler — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Persona 5 Royal — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Resident Evil Village — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Sekiro: Shadows Die Twice — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Tekken 7: Definitive Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% The Witcher 3: Wild Hunt Complete — Sconto del 60%

Come sempre, il nostro consiglio resta comunque di consultare tutte le offerte attualmente attive al seguente indirizzo, così da non dovervi perdere nemmeno uno sconto.