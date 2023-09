Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% di fine settembre: ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivate puntuali come sempre le nuove offerte settimanali di Xbox Store: in questa occasione, il negozio digitale di casa Microsoft celebrerà l'imminente fine del mese di settembre, con offerte fino al 90%.

Tra pochi giorni ci accoglierà infatti ottobre, un mese che si sta già rivelando particolarmente impegnativo per nuove uscite videoludiche: anche per questo motivo, potrebbe essere utile iniziare a recuperare da adesso alcune perle che potrebbero esservi sfuggite per il catalogo di Xbox Series X e Series S (la trovate su Amazon).

Tra le migliori offerte disponibili attualmente su Xbox Store, prontamente segnalate dalla redazione di TrueAchievements, vogliamo segnalarvi Hogwarts Legacy, già rivelatosi uno dei titoli più venduti dell'anno: i fan del Wizarding World potranno scoprire questa magica avventura con uno sconto del 30%, valido sia per la versione Xbox Series X|S che su XONE.

Per quanto riguarda invece gli sconti più generosi, vi segnaliamo lo sconto disponibile su Mortal Kombat 11: se volete prepararvi a dovere prima di buttarvi su Mortal Kombat 1, o se cercate semplicemente un ottimo picchiaduro a basso prezzo, potete recuperare il precedente capitolo della saga per una cifra inferiore ai 10 euro.

Potete consultare la lista completa con tutte le offerte al seguente indirizzo, ma di seguito vi segnaleremo i migliori nuovi sconti di Xbox Store appositamente selezionati dalla nostra redazione, così da aiutarvi nella vostra scelta:

Atomic Heart — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Borderlands 3: Next Level Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% EA Sports PGA Tour — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Far Cry 6 GOTY Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Gotham Knights — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Hogwarts Legacy — Sconto del 30%

— Sconto del 30% L.A. Noire — Sconto del 50%

— Sconto del 50% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Mortal Kombat 11 — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Scorn — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Scribblenauts: Showdown — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Star Wars Battlefront II — Sconto del 60%

— Sconto del 60% The Outer Worlds — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Vampyr — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% WWE 2K23 Deluxe — Sconto del 50%

Nel frattempo, ricordiamo che le prossime giornate potrebbero essere decisive in casa Xbox: la CMA sarebbe infatti pronta a dare il via libero definitivo all'acquisizione di Activision Blizzard.

E forse è proprio per questo che si sono già avvistati i primi segnali per l'introduzione di Call of Duty su Xbox Game Pass, con il servizio in abbonamento che potrebbe essere costretto ad aumentare ancora di prezzo.