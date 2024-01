Xbox Store, nuovi sconti di gennaio fino al 90%: ecco i migliori

Tornano puntualissimi come ogni martedì gli sconti settimanali di Xbox Store: un appuntamento ormai immancabile per tutti i fan su console per recuperare alcuni dei migliori videogiochi disponibili e perle nascoste a piccoli prezzi.

Il negozio digitale di casa Xbox ha proposto una nuova serie di offerte fino al 90% su tantissimi prodotti digitali: un'ottima occasione per aumentare il vostro catalogo di titoli su Series X e Series S.

Advertisement

Per alcune di queste offerte potrebbe essere necessario avere un abbonamento a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma la maggior parte delle offerte dovrebbe essere disponibile a qualunque utente su console.

Per aiutarvi nei vostri acquisti, abbiamo selezionato tutti i migliori videogiochi disponibili in sconto su Xbox Store con le nuove offerte settimanali di gennaio:

Assassin's Creed Rogue Remastered a 8,99€ - Sconto del 70%

a 8,99€ - Sconto del 70% Batman: Arkham Knight a 5,24€ - Sconto dell'80%

a 5,24€ - Sconto dell'80% Blasphemous a 6,24€ - Sconto del 75%

a 6,24€ - Sconto del 75% Burnout Paradise Remastered a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Darksiders III: Blades & Whip Edition a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Dragon Ball Xenoverse a 7,49€ - Sconto dell'85%

a 7,49€ - Sconto dell'85% EA Family Bundle a 3,99€ - Sconto del 90%

a 3,99€ - Sconto del 90% EA Sports FC 24 a 31,99€ - Sconto del 40%

a 31,99€ - Sconto del 40% GTA V (Xbox Series X|S) a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Hellblade: Senua's Sacrifice a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Injustice 2 a 5,99€ - Sconto del 90%

a 5,99€ - Sconto del 90% Madden NFL 24 Deluxe Edition a 32,99€ - Sconto del 70%

a 32,99€ - Sconto del 70% Outlast 2 a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Watch_Dogs 2 a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% WWE 2K23 Cross-Gen a 18,74€ - Sconto del 75%

Tra le nuove offerte settimanali segnaliamo in particolar modo il primo capitolo di Hellblade a meno di 3 euro, disponibile anche per la versione PC.

Come sempre vi ricordiamo che questi sono soltanto alcuni piccoli esempi, dunque il nostro consiglio è di controllare la lista completa di offerte disponibili al seguente indirizzo.