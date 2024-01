In attesa del sequel, l'originale Hellblade ora vi costa meno di 3 euro

Da qualche ora c'è molto chiacchiericcio intorno al franchise di Hellblade, che sarà una delle uscite di punta di quest'anno per Xbox per via dell'arrivo di Senua's Saga: Hellblade II. Mentre si parla dei dettagli svelati da Ninja Theory nel recente Developer_Direct di casa Microsoft, è anche il primo episodio a meritare attenzioni.

In occasione delle novità sul ritorno di Senua, infatti, sia su Steam (e quindi per PC, Steam Deck e affini) che sullo store Xbox (Xbox e PC) avete la possibilità di acquistare Hellblade: Senua's Sacrifice spendendo meno di 3 euro (di solito costa 29,99 euro). Un prezzo molto interessante per chi, magari, non ha ancora recuperato il primo gioco e vuole prepararsi all'arrivo del secondo, atteso per maggio.

Il gioco, incluso anche in Game Pass (anche in cloud), vi mette nei panni di Senua, una guerriera celtica che decide di intraprendere un viaggio nell'inferno vichingo per dare pace al suo amore. La nostra protagonista, scopriremo ben presto, convive però con mille fantasmi che le parlano in continuazione e il mondo che lei vede è molto diverso da quello che potremmo aspettarci.

Per quanto riguarda la versione Steam del gioco, vi segnaliamo che è verificata per Steam Deck e quindi potete godere del gioco sulla vostra handheld con ottime performance. Se invece siete armati di PC, questi sono i requisiti:

Requisiti mini Hellblade: Senua's Sacrifice su PC

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel i5 3570K / AMD FX-8350

: Intel i5 3570K / AMD FX-8350 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : GTX 770 con 2GB VRAM / Radeon R9 280X 3GB

: GTX 770 con 2GB VRAM / Radeon R9 280X 3GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria : 30 GB di spazio disponibile

: 30 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: Risoluzione schermo di almeno 1280x720

Un aspetto estremamente interessante del primo Hellblade risiedeva nella sua atmosfera con forte focus narrativo: l'esperienza si divideva tra momenti con alcuni puzzle (migliorabili) e scontri con i nemici infernali che si mettevano tra Senua e il suo obiettivo.

La vera forza del gioco, però, era insita nella sua capacità di coinvolgere: non anticiperemo altro e vi rimanderemo alla nostra video recensione dell'epoca, ma se amate i giochi che cercano di comunicare qualcosa Hellblade, ancora di più a questo prezzo, è un ottimo candidato.

E, a quel punto, sarete pronti per il lancio di Hellblade II il 21 maggio.