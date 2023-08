Xbox Store, nuovi sconti d'estate fino al 90%: ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivati puntualissimi i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: il negozio digitale di Microsoft vi permetterà di risparmiare cifre importanti su tantissimi titoli in catalogo, con cui continuare a divertirvi anche dopo aver detto ufficialmente addio a Ferragosto.

Da questo momento potete infatti acquistare alcuni dei migliori videogiochi disponibili su Xbox Series X (la trovate su Amazon) e Series S, con offerte fino al 90%: insieme alle consuete Promozioni Gold, disponibili solo per chi è iscritto a Game Pass Ultimate o Live Gold, troverete numerose offerte valide per tutti gli utenti.

Una delle offerte più interessanti delle Promozioni Gold è dedicata a due delle esclusive più amate di casa Xbox: potete infatti acquistare le edizioni Premium di Forza Horizon 4 e 5 in un unico pacchetto con un generoso 70% di sconto.

Xbox Store propone inoltre gli sconti su tantissimi produzioni indipendenti: tra queste vogliamo segnalarvi in particolar modo The Callisto Protocol, il sorprendente survival horror ideato dal creatore di Dead Space, che oggi potrà essere vostro con il 55% di sconto.

Come segnalavamo in apertura, potete inoltre trovare tante piccole perle in offerta al 90%: un esempio è Warhammer End Times Vermintide, un'avventura co-op ambientata nel celebre universo fantasy e che può essere vostra a soli 3,99€.

Questi naturalmente sono soltanto alcuni dei titoli in offerta: di seguito vi proporremo i migliori giochi in sconto su Xbox Store selezionati dalla nostra redazione, ma potete consultare tutti gli sconti attualmente attivi al seguente indirizzo.

Aliens: Fireteam Elite Into the Hive Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Another World: 20th Anniversary Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Atomic Heart: Gold Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% BioShock: The Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Broken Sword 5: The Serpent's Curse — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Castle Crashers Remastered — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Crypt of the NecroDancer — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Cult of the Lamb: Cultist Edition — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Dear Esther: Landmark Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Death's Door — Sconto del 60%

— Sconto del 60% F1 23 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Forza Horizon 4 + 5 Premium Editions — Sconto del 70%

— Sconto del 70% House Flipper — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Immortality — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Sid Meier's Civilization VI — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% The Callisto Protocol — Sconto del 55%

— Sconto del 55% The Wolf Among Us — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Warhammer: End Time Vermintide — Sconto del 90%

— Sconto del 90% WWE 2K23 Icon Edition — Sconto del 45%

Sono anche disponibili alcune occasioni per lo store di Xbox 360, ma vi consigliamo di affrettarvi: Microsoft ne ha annunciato ufficialmente la chiusura.

Inutile sottolineare come le offerte settimanali siano particolarmente allettanti per chi possiede Xbox Series S: la console only-digital sta riscontrando un buon successo, grazie anche al suo prezzo aggressivo.

Tra le offerte di questa settimana vi abbiamo segnalato anche Immortality: si tratta dunque di un'ottima occasione per farlo vostro per sempre, dato che a breve lascerà ufficialmente Xbox Game Pass insieme ad altri 5 giochi.