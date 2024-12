Xbox Store, le offerte Conto alla Rovescia hanno una valanga di classici

Xbox Countdown Sale (o Conto alla Rovescia) è tornato e, come ogni anno, porta con sé un numero impressionante di offerte sul Microsoft Store.

Lanciato alla fine della scorsa settimana, il catalogo di questa edizione del 2024 è davvero impressionante: oltre 1000 giochi in sconto, spaziando tra successi moderni e classici senza tempo della retrocompatibilità.

La promozione durerà fino ai primi giorni di gennaio, offrendo a tutti i possessori di console Xbox e Game Pass (che trovate su Amazon) un’occasione per ampliare la propria libreria digitale con titoli leggendari e gioielli nascosti, spesso a prezzi irrisori.

Tra le peculiarità più amate di questo evento annuale c’è sicuramente l’attenzione dedicata ai titoli retrocompatibili, un segmento che non smette mai di affascinare i fan nostalgici , come riportato anche da Pure Xbox.

Anche quest’anno, infatti, troviamo una vasta selezione di giochi per Xbox originale e Xbox 360, perfettamente giocabili sulle console più recenti, che spaziano da cult del passato a blockbuster che hanno segnato la storia del medium (qui la lista completa).

Tra questi, non mancano capolavori come Alan Wake, con il suo irresistibile mix di thriller psicologico e horror, disponibile a 6,59 €.

Oppure Blue Dragon, JRPG firmato Hironobu Sakaguchi, un titolo che ha contribuito a consolidare il legame tra Xbox e il mercato giapponese, offerto a 4,99 €.

Non da meno sono le offerte sui capitoli di Call of Duty, tra cui l’iconico Modern Warfare 2 del 2009 a 14,99 € e World at War allo stesso prezzo, che introdusse la modalità zombie tanto amata dai fan.

Il catalogo si arricchisce ulteriormente con capolavori più di nicchia come Radiant Silvergun, uno degli shoot ‘em up più raffinati di sempre (a 14,39 € ), o Lost Odyssey, un titolo che ancora oggi viene ricordato per la sua narrativa emozionante e la colonna sonora mozzafiato firmata Nobuo Uematsu, a 6,24 €.

Se la nostalgia dei grandi classici non bastasse, il Countdown Sale offre anche un’opportunità unica per riscoprire titoli meno noti che meritano di essere giocati almeno una volta.

Questa edizione del Countdown Sale ribadisce ancora una volta l’impegno di Xbox verso la preservazione e l’accessibilità dei giochi del passato.

La retrocompatibilità non è solo una caratteristica tecnica, ma un ponte tra generazioni di giocatori, un modo per mantenere viva la storia del medium.

Poter acquistare giochi come Silent Hill HD Collection o Psychonauts a prezzi ridicoli rappresenta non solo un’opportunità economica, ma anche un omaggio alla memoria videoludica di chi li ha amati.

Per chi si avvicina per la prima volta a questi titoli, invece, è l’occasione ideale per scoprire esperienze che hanno definito generi e innovato il modo di raccontare storie nei videogiochi.

Restando in tema, con la conclusione del 2024 di Xbox Game Pass, è arrivato il momento di scoprire quali saranno i primi giochi che ci accompagneranno nel 2025.