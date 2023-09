Xbox Series X, nuovo aggiornamento a sorpresa: ecco le novità

Microsoft ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento a sorpresa per Xbox Series X e Series S, con alcune piccole novità e che terrà conto di un cambiamento importante per le politiche del network Xbox.

La patch arriva sicuramente in modo inaspettato: la casa di Redmond ci ha infatti abituato a un aggiornamento per mese e quello di settembre era già arrivato poche settimane fa.

Non è un caso che infatti anche Xbox Wire, blog ufficiale di Microsoft, abbia scelto di chiamarlo "Update Bonus", sottolineando quanto questa pratica sia decisamente inusuale.

Un aggiornamento reso però necessario da una nuova politica riguardanti clip video catturate dalle vostre console Xbox Series X (la trovate su Amazon) o Series S: da questo momento, tutti i vostri filmati resteranno salvati su Xbox Network solo per 90 giorni dal loro upload.

Per questo motivo, la nuova patch ha deciso di rendere ancora più semplice eseguirne il backup, consentendovi di caricarle al vostro OneDrive oppure copiarle su un dispositivo di memorizzazione esterno, come un hard disk, permettendovi anche di eseguire l'operazione in massa per tutto il vostro catturato.

Se questa notizia non è sicuramente particolarmente positiva per chi ama catturare i suoi momenti più epici, possiamo passare a una novità più interessante: da adesso la home page vi segnalerà anche gli eventi in arrivo sui vostri videogiochi preferiti, consentendovi di monitorare più facilmente le iniziative più interessanti.

Infine, ma non per importanza, c'è un'ulteriore novità interessante per chi deciderà di unirsi solo adesso al mondo Xbox: le nuove installazioni vi permetteranno di scegliere direttamente durante la fase di installazione le app aggiuntive per contenuti video, musica e tanto altro.

Potrete dunque chiedere alla vostra console di scaricare e installare anche applicazioni come YouTube, Spotify, Disney+ e tanto altro ancora, risparmiando tempo e avendole già pronte per l'utilizzo.

In esclusiva per gli Stati Uniti, è stata anche aggiunta la possibilità di cercare facilmente le migliori applicazioni per seguire gli eventi sportivi: non è chiaro se tale funzionalità arriverà anche in Italia, ma è in ogni caso legata ai relativi servizi in abbonamento.

L'aggiornamento è attualmente in fase di roll-out e dovrebbe essere già disponibile: se volete inaugurarlo con qualche nuovo gioco, vi segnaliamo le migliori nuove offerte di fine settembre su Xbox Store.

Nel frattempo, vi ricordiamo che le prossime settimane potrebbero rivelarsi molto interessanti per i fan: potrebbe infatti arrivare il via libera definitivo all'acquisizione di Activision Blizzard.