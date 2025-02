PS VR2 riceve finalmente un taglio di prezzo

Sony ha annunciato un’importante riduzione di prezzo per il PlayStation VR2, il suo visore per la realtà virtuale dedicato alla PlayStation 5. A partire dal mese di marzo, il prezzo consigliato scenderà a €449,99, con riduzioni simili anche in altre valute e mercati internazionali.

Questa riduzione di prezzo riguarderà sia il pacchetto standard, che include il visore, i controller Sense e le cuffie stereo, sia il bundle speciale con Horizon Call of the Mountain, che offre il visore assieme a un titolo esclusivo pensato per sfruttarne al massimo le potenzialità.

La decisione di Sony arriva in un momento in cui il settore della realtà virtuale sta attraversando una fase di trasformazione e crescente concorrenza.

Il mercato della VR gaming è attualmente dominato da dispositivi come Meta Quest 3, mentre soluzioni più avanzate, come il Apple Vision Pro, puntano su tecnologie immersive destinate a un pubblico più professionale e con un budget decisamente più elevato.

Abbassando il prezzo del PS VR2, Sony mira a rendere il proprio visore più accessibile a un pubblico più ampio, cercando di aumentare la sua diffusione tra i possessori di PS5 e consolidando la sua posizione nel mercato della realtà virtuale.

Nonostante le ottime caratteristiche hardware, infatti, il PlayStation VR2 (che trovate su Amazon) ha avuto un impatto commerciale inferiore alle aspettative iniziali. Questo significa che, per chi non possiede ancora la console, l’investimento complessivo per entrare nel mondo della realtà virtuale targata Sony è stato finora piuttosto alto.

Con questa riduzione di prezzo, Sony spera di rilanciare le vendite del PS VR2 e di attirare un maggior numero di giocatori verso l’esperienza di realtà virtuale su PS5. Tuttavia, affinché il visore possa davvero affermarsi nel mercato, sarà fondamentale che Sony investa anche nell’ampliamento del catalogo di giochi compatibili.

Attualmente, uno dei limiti principali del PS VR2 è la disponibilità relativamente limitata di titoli di grande richiamo. Nonostante giochi di alta qualità come Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village VR Mode e Gran Turismo 7 VR, il visore ha bisogno di un supporto più solido da parte degli sviluppatori per mantenere alto l’interesse del pubblico.

Se Sony riuscirà a espandere il supporto software e a migliorare la compatibilità del dispositivo, il PlayStation VR2 potrebbe diventare una delle migliori scelte per chi desidera entrare nel mondo della realtà virtuale senza spendere cifre astronomiche.