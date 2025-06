Durante l'Xbox Games Showcase 2025, Obsidian Entertainment ha presentato un nuovo trailer per The Outer Worlds 2. Il filmato ha offerto una visione approfondita della sua narrativa, confermando la presenza di elementi satirici e parodistici, in linea con lo stile distintivo della serie.

È stata inoltre annunciata la data di uscita ufficiale del gioco: il 29 ottobre 2025, con disponibilità su tutte le piattaforme.

