Xbox Game Pass, un gioco gratis EA dice addio a fine febbraio

Alla fine ci saranno 2 giochi gratis pronti a lasciare Xbox Game Pass alla fine di febbraio: le applicazioni dedicate al servizio in abbonamento avevano segnalato soltanto 1 titolo, particolarmente interessante per gli amanti dei JRPG, ma tramite EA Play è arrivato un altro annuncio a sorpresa.

Come segnalato da TrueAchievements, Electronic Arts ha infatti annunciato che dal 29 febbraio 2024 sarà rimosso anche Madden NFL 22, uno dei precedenti capitoli di simulazione del football americano.

Ricordiamo che l'abbonamento EA Play è incluso gratuitamente su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), il che significa che questa rimozione coinvolgerà necessariamente anche il servizio di casa Microsoft.

Madden NFL 22 era già stato rimosso dall'acquisto in tutti gli store digitali: l'inclusione nel servizio in abbonamento è attualmente l'unico modo per poter recuperare questo gioco sportivo, a meno di non averlo ovviamente già acquistato in passato o di riuscire a recuperare una copia fisica.

Di conseguenza, presto questa produzione EA Sports diventerà presto a tutti gli effetti ingiocabile per tanti utenti: se siete amanti del football americano, avete tempo fino al 29 febbraio per scaricarlo e provarlo senza costi aggiuntivi.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, le applicazioni dedicate a Xbox Game Pass non hanno ancora segnalato il titolo tra i giochi in uscita: un ritardo comprensibile, considerando che l'annuncio di Electronic Arts è arrivato a sorpresa solo poche ore fa.

Non dovrebbero più esserci particolari sorprese per il refresh del catalogo atteso per il primo marzo, ma se dovessero arrivare ulteriori annunci e addii vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, potete ingannare l'attesa con i nuovi giochi gratis, incluso un nuovo imperdibile JRPG già disponibile da adesso sul catalogo.

Tra i giochi previsti per il mese di marzo c'è particolare attesa per Diablo 4, primo dei titoli di Activision Blizzard in arrivo sul catalogo. Tuttavia, nelle scorse ore è arrivata una brutta notizia: pare che non sarà possibile giocarlo in cloud.