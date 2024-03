Xbox Game Pass, un gioco gratis a sorpresa l'11 marzo

Xbox Game Pass ha confermato che NBA 2K24 arriverà sul servizio in abbonamento l'11 marzo.

Nella maggior parte dei casi, Game Pass (fatelo vostro anche voi su Amazon) rivela i giochi in arrivo in gruppi, il che rende ancora più sorprendente l'annuncio di un singolo nuovo gioco.

Dopotutto, la prima ondata di marzo sembrava già ben definita, ma a quanto pare c'è stata una sorpresa.

Tra i giochi evidenziati figurano Warhammer 40.000: Boltgun e PAW Patrol World, entrambi disponibili da subito, SpongeBob SquarePants dal 12 marzo, Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, Control: Ultimate Edition e No More Heroes 3 dal 14 marzo.

L'annuncio ha riguardato anche Lightyear Frontier e MLB The Show 24, entrambi in arrivo su Game Pass il 19 marzo.

La lineup di Xbox Game Pass per il mese di marzo 2024 era quindi già molto ricca, ma ora gli abbonati hanno un altro gioco da aggiungere alla lista (via GameRant).

Con un annuncio a sorpresa, l'account X/Twitter ufficiale di Xbox Game Pass ha annunciato che NBA 2K24 sarà disponibile sul servizio l'11 marzo.

Nel post di annuncio non sono state menzionate le specifiche della piattaforma, ma i fan possono aspettarsi che il gioco sia giocabile almeno sulle console Xbox, con un'alta probabilità che anche la versione per PC sia di fatto usufruibile.

NBA 2K24 è l'ultimo capitolo della serie di basket di successo di 2K, nonostante le recensioni (inclusa la nostra) siano state decisamente più contrastanti, con molte delle lamentele rivolte alla mancanza di aggiornamenti significativi e al continuo uso di microtransazioni.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.