Xbox Game Pass Ultimate offre un regalo imperdibile per i fan di Persona 3

Uno dei migliori giochi gratis offerti su Xbox Game Pass al day-one nel 2024 è stato indubbiamente Persona 3 Reload, il remake del terzo capitolo della celebre saga JRPG di Atlus.

Come vi raccontò il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, si tratta di uno dei migliori lavori possibili per far tornare un classico che, ancora oggi, si fa giocare e rigiocare come fosse la prima volta.

E se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) e vi siete goduti questa grandissima avventura proprio tramite il servizio in abbonamento, abbiamo una bellissima notizia per voi: da questo momento potete infatti riscattare il pass di espansione di Persona 3 Reload, totalmente gratis e senza nessun costo aggiuntivo!

Ricordiamo che il pass espansione, annunciato soltanto nelle scorse settimane, include nuovi costumi, la colonna sonora del gioco e soprattutto il DLC "Episode Aigis - The Answer", un nuovo epilogo che vede protagonista proprio l'omonima compagna di Persona 3.

Normalmente il pass di espansione è acquistabile per 35 euro, ma grazie a Xbox Game Pass Ultimate potrete farlo vostro per sempre e senza dover spendere nemmeno un centesimo: un'offerta dunque imperdibile per chiunque si sia goduto questo capolavoro di casa Atlus.

Per riscattare il pass espansione di Persona 3 Reload, dovete aprire Xbox Game Pass sulle vostre console Xbox o l'apposita app su PC, per poi dirigervi alla sezione ricompense.

Tra i tanti bonus riscattabili troverete anche l'expansion pass: basterà completare "l'acquisto" facendo semplicemente clic sul pulsante scarica per farlo vostro per sempre.

Ricordatevi che l'offerta è valida fino al 31 gennaio 2025: c'è dunque ampio tempo per approfittarne, soprattutto considerando che il DLC dovrebbe uscire solo a settembre, ma il nostro consiglio è di riscattarlo immediatamente così da essere pronti fin da subito.

Nelle scorse ore abbiamo dovuto invece dire addio ad alcuni giochi gratis su Xbox Game Pass, ma fortunatamente un altro grande JRPG non è stato tra questi: c'è stato infatti un dietrofront a sorpresa.

Restiamo invece in attesa di scoprire tutti i giochi previsti per la seconda metà del mese, ma ricordiamo che sono già previsti altri 2 titoli in arrivo per martedì 19 marzo.