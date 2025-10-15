L'offerta di giochi per gli abbonati alla versione Premium di Xbox Game Pass si arricchisce ulteriormente con una mossa strategica di Microsoft che porta tre titoli precedentemente esclusivi delle versioni PC e Ultimate alla portata di un pubblico più ampio. Si tratta di un'operazione che conferma la volontà della casa di Redmond di rendere competitivo anche il tier intermedio del servizio, nonostante l'assenza dei lanci day-one che caratterizzano invece l'abbonamento di fascia più alta.

I tre titoli che dal 15 ottobre sono disponibili anche per gli abbonati Premium rappresentano generi molto diversi tra loro, dimostrando l'approccio variegato di Microsoft nella costruzione del catalogo. Si passa dall'azione fantasy alle sfide roguelite, fino ad arrivare a un classico modernizzato del genere action ninja.

Eternal Strands rappresenta il debutto di Yellow Brick Games nel mondo dei videogiochi fantasy. Si tratta di un'avventura in terza persona che mette i giocatori di fronte a creature colossali da combattere, mescolando abilità magiche a un arsenale di armi potenti. L'obiettivo è impedire che il mondo si sgretoli in un'esperienza che promette scontri epici e spettacolari contro nemici imponenti.

Completamente diverso è invece He Is Coming, disponibile su PC, che propone un'esperienza roguelite RPG con combattimenti automatici. La premessa narrativa parla di un Re Demone che risorge negli angoli dimenticati del mondo, costringendo i giocatori a cercare artefatti potenti e a resistere di fronte all'apocalisse incombente. Si tratta di un titolo che punta sulla progressione strategica tipica dei roguelite, dove ogni partita offre nuove possibilità di crescita.

Il terzo titolo è probabilmente il più atteso dai fan di vecchia data: Ninja Gaiden 2 Black porta su Series X|S, PC e cloud l'azione frenetica del leggendario ninja Ryu Hayabusa e della sua micidiale Spada del Drago. Questa versione del classico di Team Ninja offre combattimenti implacabili ambientati in scenari globali, con la possibilità di giocare anche con personaggi aggiuntivi come Momiji, Ayana e Rachel.

Questi tre nuovi arrivi si aggiungono ai cinque titoli già annunciati all'inizio della settimana per tutti i tier di Xbox Game Pass, tra cui The Grinch: Christmas Adventures arrivato proprio oggi. L'operazione di Microsoft dimostra come la compagnia stia cercando di mantenere vivo l'interesse verso il servizio anche dopo la recente riorganizzazione delle fasce di abbonamento, garantendo un flusso costante di contenuti per gli utenti che hanno scelto l'opzione intermedia.