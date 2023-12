Xbox Game Pass, svelati 3 nuovi giochi gratis per il 2024

Il 2023 non è ancora finito, ma è già arrivato il momento di pensare a cosa ci attenderà nel prossimo anno: Microsoft ha già iniziato a fare le sue prime mosse per il 2024, assicurandosi diverse produzioni in arrivo su Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) continuerà dunque ad aggiornarsi costantemente non solo con le produzioni degli Xbox Game Studios, ma anche con molteplici titoli di terze parti, inclusi anche e soprattutto gli indie.

E dopo aver già scoperto uno dei primi titoli gratuiti che ci attende nel prossimo anno, grazie all'evento Days of the Devs 2023 abbiamo potuto scoprirne altri 3, appena annunciati nelle scorse ore.

Come segnalato da Pure Xbox, sono stati svelati Nirvana Noir e Open Roads: il primo gioco sarà un'avventura noir che andrà oltre lo spazio e il tempo, mentre il secondo sarà un viaggio nel passato tra una figlia e una madre, con una relazione che non è mai stata facile.

Open Roads sarà disponibile a febbraio 2024, mentre Nirvana Noir non ha ancora una data ben precisa ma «uscirà presto», lasciando intuire che comunque sarà disponibile il prima possibile, sempre nel prossimo anno.

Inoltre, il terzo gioco è Lightyear Frontier: un'avventura farming open world spaziale che, dopo essere stata rinviata, adesso sappiamo essere prevista a marzo 2024.

Ovviamente tutti e 3 i titoli in questione saranno disponibili fin dal day-one su Xbox Game Pass, senza alcun costo aggiuntivo: il 2024 del servizio in abbonamento comincia dunque lentamente a prendere forma, in attesa ovviamente di scoprire quali saranno tutti i titoli previsti per il prossimo anno.

Per il momento, potrete ingannare l'attesa con i giochi gratis di dicembre, senza però dimenticarvi di dare un'occhiata ai titoli che lasceranno il catalogo: c'è anche un gioco di ruolo che non dovreste lasciarvi scappare.